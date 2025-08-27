Жительница Ставрополя выиграла первое в России дело о краже текстов из соцсетей

Психотерапевт из Ставрополя подала в суд на психолога из Ростова-на-Дону за копирование чужих текстов и выиграла дело

26 августа телеграм-канале Baza сообщил, что в России суд впервые встал на сторону человека, который пожаловался на неправомерное использование своих текстов из социальных сетей.

Психотерапевт Айна из Ставрополя вела профессиональные блоги в Telegram и «ВКонтакте». Она узнала, что ее тексты копирует психолог Вероника из Ростова-на-Дону. Девушка вносила минимальные правки, а потом выдавала чужие посты за свои.

Айна сделала скриншоты своих и ее текстов и попросила коллегу прекратить воровать контент. Но мирно решить вопрос не удалось — Вероника проигнорировала обращение. Тогда Айна обратилась в арбитражный суд.

Она доказала свое авторство текстов. Ростовский арбитражный суд встал на сторону Айны и постановил взыскать с Вероники компенсацию в 100 тыс. рублей. Юрист Дарина Лисецкая утверждает, что это первый случай в России, когда истец выиграл дело об текстовом контенте в соцсетях.

