Краснодарцы создали петицию после жестокого убийства бездомной собаки. Полиция пока не возбудила дело

20 августа телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил , что около трех лет назад жительница Краснодара забрала с улицы бездомную собаку по кличке Уголек. Ранее он жил около школы в районе ЖК «Отражение». По словам хозяйки, в середине июня собака сорвалась с поводка и пропала. Пса искали четыре дня. В итоге женщина обнаружила Уголька подвешенным за ошейник с ранами на стройке. Она заподозрила, что это сделали дети.

«Судя по камерам, 22 июня группа детей вместе с собакой пошла на стройку. Через 10 минут компания вернулась обратно, но уже без пса. Уголька жестоко убили. Сначала порезали ножом, потом били, затем повесили, зацепив ошейник за крюк арматуры, чтобы имитировать самоповешение, якобы пес сам зацепился и умер от удушения», — поделились местные.



Хозяйка собаки опросила детей и вызвала полицию, но женщине сказали, что «раз преступление совершили дети, не достигшие возраста уголовной ответственности, то сразу переводят ее обращение в отдел по несовершеннолетним».



Как рассказали горожане, полиция отказалась приезжать на место гибели собаки и возбуждать дело. В органах заявили, что собака сама зацепилась за арматуру и повисла, но хозяйка отказалась в это верить.

19 августа жители создали петицию с требованием возбудить уголовное дело после гибели пса. На момент публикации ее подписали 222 человека.



«Уголек ушел, как было позднее установлено по камерам, с закрытой территории ЖК с четырьмя детьми, позднее ребята вернулись, но без Уголька. Требуем возобновления проверки, изъятия записей с видеокамер, исследования всех фактов, возбуждения уголовного дела», — отметили авторы петиции.



20 августа пресс-служба Управления МВД России по Краснодару сообщила, что сотрудники полиции приезжали на место происшествия. Ведомство проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в конце апреля в Краснодаре бродячих собак отравили противотуберкулезным препаратом. Жители ЮМР организовали стихийный мемориал погибшим животным.