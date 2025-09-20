Психиатр и автор блога «Фауст 21 века» проведет в Краснодаре вечер криминальных историй

«У зрителей есть возможность погрузиться в атмосферу любимого криминального подкаста, встретиться с автором формата и секретным гостем, а также задать интересующие вас вопросы», — рассказали организаторы.

Концертный организатор Сomedy Сoncert анонсировал на 23 октября true crime вечер «Дела». Василий Бейнарович расскажет реальные истории из преступного мира.

Жанр true crime — популярное направление у интернет-пользователей. Обычно авторы исследуют преступления и подробно описывают действия людей, связанных с этими событиями и пострадавших от них. Одним из лидеров жанра в российском сегменте стал Бейнарович.

Василий Бейнарович — врач-психиатр и психотерапевт. Его проект Faust21century посвящен исследованию девиантов. Бейнарович рассказывает о психологии серийных убийц и разбирает криминальные истории. Ролики порой включают реальные кадры с допросов. Также Бейнарович ведет подкаст «Дела», в котором вместе с известными людьми разбирает биографию и психологию известных маньяков.

Событие состоится 23 октября в 18:30 и 21:30 в ДК Железнодорожников по улице Дроздовых, 2. Билеты в продаже. Их стоимость варьируется от 1500 до 350 тыс. рублей.