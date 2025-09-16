От 6,6 тыс. рублей в одну сторону. Сколько стоят авиабилеты из Краснодара в Армению, Грузию, Турцию и другие страны

Краснодарский край, В мире

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Международные рейсы из аэропорта Краснодара стартуют с 23 сентября. Узнали цены

Предыстория. 11 сентября Минтранс и Росавиация России сообщили об открытии аэропорта Краснодара. Тогда некоторые авиакомпании заявили о возобновлении внутренних и международных рейсов.

Из аэропорта Краснодара уже запланированы полеты по нескольким международным направлениям. Открыта продажа билетов в Армению (Ереван), Турцию (Стамбул, Анталья), ОАЭ (Дубай), Узбекистан (Самарканд) и Грузию (Тбилиси). Полеты осуществляют компании «Аэрофлот» и «Азимут» 

Прямые рейсы в Армению «Аэрофлот» начнет осуществлять с 26 сентября — полеты в Ереван будут ежедневными. Отправление из Краснодара запланировано на 12:40, прибытие — в 15:20. Стоимость билетов в эконом-класс на 26 сентября начинается от 8215 рублей, а с 27 сентября дешевле — от 6925 рублей

Обратные рейсы в Краснодар также начнут осуществляться с 26 сентября. Отправление из Еревана в 15:04, прибытие на Кубань — в 15:45. Стоимость билетов от 9672 рублей

Улететь в столицу Армении можно и «Азимутом» — с 24 сентября. Отправление из Краснодара в 9:00, прибытие в Ереван — в 11:40. Стоимость билетов в эконом-класс начинается от 6965 рублей

Первый обратный рейс также пройдет 24 сентября. Отправление из Еревана в 11:30 (по московскому времени), прибытие в Краснодар — в 13:10. 

  • © скриншот с сайта «Аэрофлот»
    © скриншот с сайта «Аэрофлот»
  • © скриншот с сайта «Аэрофлот»
    © скриншот с сайта «Аэрофлот»
  • © скриншот с сайта «Азимут»
    © скриншот с сайта «Азимут»
  • © скриншот с сайта «Азимут»
    © скриншот с сайта «Азимут»

Прямые рейсы в турецкий Стамбул компания «Аэрофлот» начнет выполнять 26 сентября. Самолеты будут летать ежедневно. Отправление из Краснодара в 12:00, прибытие в Стамбул — в 14:10. Стоимость билетов в эконом-класс начинается от 17 170 рублей.

Обратно в Краснодар также можно улететь с 26 сентября. Отправление из Стамбула запланировано на 15:10, прибытие на Кубань в 17:10. Стоимость билетов в эконом-класс — от 13 499 рублей

  • © скриншот с сайта «Аэрофлот»
    © скриншот с сайта «Аэрофлот»
  • © скриншот с сайта «Аэрофлот»
    © скриншот с сайта «Аэрофлот»

Билеты на первый рейс из Москвы в Краснодар подорожали до 50 тыс. рублей:

Авиакомпания «Азимут» начнет летать в Стамбул с 24 сентября. Отправление из Краснодара в 15:40, прибытие в Турцию — в 18:10. Стоимость билетов в эконом-класс — от 11 545 рублей

Обратный рейс также состоится 24 сентября. Отправление запланировано на 11:30, прибытие — в 14:10. Стоимость билетов в эконом-класс начинается от 6684 рублей

Также «Азимут» будет осуществлять рейсы в Анталью. Первый рейс состоится 27 сентября. Отправление из Краснодара запланировано на 18:10, прибытие в Анталью — на 21:00. Стоимость билетов в эконом-класс — от 10 945 рублей.

Обратный рейс также состоится 27 сентября. Отправление из Антальи — в 14:10, прибытие в Краснодар — в 16:40. Стоимость билетов в эконом-класс — от 10 922 рублей

  • © скриншот с сайта «Азимут»
    © скриншот с сайта «Азимут»
  • © скриншот с сайта «Азимут»
    © скриншот с сайта «Азимут»

Улететь в Дубай из Краснодара станет возможным 26 сентября — авиакомпанией «Азимут». Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Отправление запланировано на 16:40, прибытие — в 21:00. Стоимость билетов в эконом-класс — от 16 835 рублей

Первый обратный рейс состоится 27 сентября. Отправление из Дубая — в 7:45, прибытие в Краснодар — в 11:10. Стоимость билетов начинается от 17 480 рублей. 

«Аэрофлот» начнет летать в ОАЭ с 8 октября. Рейсы в Дубай будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Отправление в 11:20, прибытие — в 16:20. Стоимость билета в эконом-класс — от 24 050 рублей

Первый обратный рейс также состоится 8 октября. Отправление из Дубая — в 7:00, прибытие в Краснодар — в 10:20. Стоимость билетов — от 26 505 рублей.

  • © скриншот с сайта «Аэрофлот»
    © скриншот с сайта «Аэрофлот»
  • © скриншот с сайта «Азимут»
    © скриншот с сайта «Азимут»

«Азимут» будет летать и в Грузию — в Тбилиси. Первый полет состоится 23 сентября, а в дальнейшем рейсы будут по вторникам и пятницам. Отправление — в 10:30, прибытие в 12:00 (по МСК). Стоимость билетов в эконом-класс — от 11 345 рублей

Улететь из Тбилиси в Краснодар можно в тот же день. Время вылета — 13:40 (по МСК), время прилета — в 15:10. Стоимость билетов в эконом-класс — от 12 680 рублей

Отправиться в Самарканд (Узбекистан) можно будет с 25 сентября на рейсах «Азимута». Отправление состоится в 16:40, прибытие в 22:05. Стоимость билетов в эконом-класс начинается от 18 069 рублей

Рейс обратно в Краснодар запланирован на 26 сентября. Время вылета — в 5:05 (по МСК), время прилета — в 9:00. Стоимости билетов в эконом-класс — от 10 728 рублей

  • © скриншот с сайта «Азимут»
    © скриншот с сайта «Азимут»
  • © скриншот с сайта «Азимут»
    © скриншот с сайта «Азимут»

Ранее Юга.ру писали, почему аэропорт Краснодара открыли именно сейчас и как это стало возможным. 

