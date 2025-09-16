От 6,6 тыс. рублей в одну сторону. Сколько стоят авиабилеты из Краснодара в Армению, Грузию, Турцию и другие страны

Предыстория. 11 сентября Минтранс и Росавиация России сообщили об открытии аэропорта Краснодара. Тогда некоторые авиакомпании заявили о возобновлении внутренних и международных рейсов.

Из аэропорта Краснодара уже запланированы полеты по нескольким международным направлениям. Открыта продажа билетов в Армению (Ереван), Турцию (Стамбул, Анталья), ОАЭ (Дубай), Узбекистан (Самарканд) и Грузию (Тбилиси). Полеты осуществляют компании «Аэрофлот» и «Азимут»

Прямые рейсы в Армению «Аэрофлот» начнет осуществлять с 26 сентября — полеты в Ереван будут ежедневными. Отправление из Краснодара запланировано на 12:40, прибытие — в 15:20. Стоимость билетов в эконом-класс на 26 сентября начинается от 8215 рублей , а с 27 сентября дешевле — от 6925 рублей .

Обратные рейсы в Краснодар также начнут осуществляться с 26 сентября. Отправление из Еревана в 15:04, прибытие на Кубань — в 15:45. Стоимость билетов от 9672 рублей .

Улететь в столицу Армении можно и «Азимутом» — с 24 сентября. Отправление из Краснодара в 9:00, прибытие в Ереван — в 11:40. Стоимость билетов в эконом-класс начинается от 6965 рублей .

Первый обратный рейс также пройдет 24 сентября. Отправление из Еревана в 11:30 (по московскому времени), прибытие в Краснодар — в 13:10.