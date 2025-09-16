Краснодарцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Где и когда?

В Краснодаре заработает мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 19 сентября с 10:00 до 13:00 в Екатерининском сквере будет работать мобильный медпункт. Жители смогут анонимно и бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ.



Также горожане смогут получить индивидуальные консультации о профилактике этого заболевания. Пройти тестирование также можно бесплатно во всех медучреждениях по месту жительства или в центрах профилактики и борьбы со СПИДом.

«Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти у любого человека, независимо от его образа жизни или социального статуса. Диагностика затруднена тем, что на начальных стадиях болезнь протекает бессимптомно. Поэтому единственным достоверным способом определения наличия вируса является лабораторное исследование крови», — рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова.

ВИЧ — одно из самых серьезных заболеваний. Самая поздняя стадия этого вируса — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 28 ноября 2024 года замглавврача по эпидемиологическим вопросам Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Краснодарского края Павел Лебедев рассказал, что в крае на диспансерном учете находятся 23,5 тыс. инфицированных пациентов.



В декабре 2024 года «Деловая газета-Юг» со ссылкой на Минздрав Кубани писала, что в крае за январь-ноябрь 2024 года было зарегистрировано более 1400 ВИЧ-инфицированных, что на 21,4% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.



По данным на конец 2024 года, в регионе проживают более 23 тыс. человек с подтвержденной ВИЧ-инфекцией.