В Москве заработал онлайн-сервис для поиска подработки. Ранее его запустили в Краснодаре и Ростове-на-Дону
Сервис «Авито Подработка» заработал в Москве и Московской области. Ранее он появился в Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах России
Теперь жители столичного региона могут найти на Авито подработку и получить оплату в течение одного-двух дней после подтверждения выполненной смены. Бизнес, в свою очередь, может быстро закрыть срочные задачи.
По данным Авито, с января по август 2025 года спрос на подработку среди москвичей вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 62%. Количество предложений для исполнителей в столице увеличилось на 22%, а по стране — на 26%.
Сервис доступен в мобильном приложении «Авито» в разделе «Подработка» под поисковой строкой или через фильтры. В будущем он появится и в веб-версии.
Чтобы начать работать, исполнителю не нужно проходить собеседования. Достаточно иметь статус самозанятого (его можно оформить на платформе) и выбрать подходящую смену. Оплату переводят в течение 1-2 суток.
«По итогам восьми месяцев количество предложений подработки в Москве выросло на 22% год к году. Интерес москвичей к такому формату увеличился на 74%. Запуск сервиса в столице напрямую отвечает запросам рынка: люди ищут возможности для дополнительного заработка, бизнесу нужны дополнительные рабочие руки», — отметил директор Авито Подработки Сергей Яськин.
Сейчас на платформе размещено более 3 тысяч смен от крупных заказчиков в таких городах, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань. Среди самых популярных вакансий — грузчики, сборщики, упаковщики и сотрудники для выкладки товара.
«В ритейле мы отчетливо видим, что временная занятость набирает обороты и будет продолжать расти количество людей, предпочитающих такой формат работы. По нашим оценкам цифра равна 10-20% в год. Сезонный характер нагрузки на ритейл, например, в праздничные дни диктует нам поиск новых форматов привлечения трудовых ресурсов. Если вчера мы привлекали только 1-2 позиции, сегодня матрица профессий активно развивается и уже достигла 5 позиций с временной занятостью», — рассказал вице-президент по персоналу «Азбуки вкуса» Илья Зафранский.
Как писали Юга.ру, ранее на Авито Работе появился фильтр «Крупные компании». Он выделяет вакансий от ведущих работодателей.