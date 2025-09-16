В Москве заработал онлайн-сервис для поиска подработки. Ранее его запустили в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Сервис «Авито Подработка» заработал в Москве и Московской области. Ранее он появился в Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах России

Теперь жители столичного региона могут найти на Авито подработку и получить оплату в течение одного-двух дней после подтверждения выполненной смены. Бизнес, в свою очередь, может быстро закрыть срочные задачи.

По данным Авито, с января по август 2025 года спрос на подработку среди москвичей вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 62%. Количество предложений для исполнителей в столице увеличилось на 22%, а по стране — на 26%.