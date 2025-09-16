Жители Краснодарского края вложили 207 млн рублей в цифровые драгметаллы в 2025 году — Сбер

С начала 2025 года кубанские клиенты Сбера открыли более 12,6 тысяч металлических счетов, вложив в них свыше 207 млн рублей

Жители Краснодарского края активно инвестируют в обезличенные металлические счета (ОМС). По данным Сбера, с января по август 2025 года они открыли более 12,6 тысяч таких счетов, вложив в цифровые драгметаллы 207 млн рублей. По этим показателям Кубань опережает другие регионы юга России и Северного Кавказа.

Обезличенный металлический счет (ОМС) — это аналог банковского вклада, но вместо валюты клиент покупает виртуальный драгоценный металл. Это избавляет от рисков хранения и охраны физических слитков. Доходность зависит от изменения рыночной цены металла. Такой формат подходит тем, кто ориентируется на долгосрочные цели и хочет распределить активы

Половина всех открытых счетов (50%) пришлась на золото, что подтверждает его статус надежного актива. Почти треть (29%) открыли в серебре — этот металл пользуется спросом как более доступный инструмент для начинающих инвесторов. На платину и палладий пришлось 12% и 9% счетов соответственно — ими чаще интересуются опытные инвесторы.

Большую часть средств (84%) вложили в золото. В серебро инвестировали 8% от общей суммы, в платину — 5%, в палладий — 3%. Доверие к золоту растет: если в 2024 году на него приходилось 75% всех вложений, то в 2025-м — уже 84%.

«Краснодарский край традиционно входит в число наиболее инвестиционно активных регионов юга России. Растущий интерес жителей Кубани к обезличенным металлическим счетам — это показатель доверия к классическим защитным активам и роста финансовой грамотности населения. С начала года жители региона открыли в Сбере более 12,6 тысячи таких счетов, инвестировав в цифровые драгоценные металлы 207 млн рублей.

Мы видим, что наши клиенты подходят к инвестициям взвешенно: золото остается главным активом, при этом растет любопытство и к другим металлам, что говорит о желании диверсифицировать риски. Если раньше цифровые драгметаллы были популярны только у узкого круга опытных инвесторов, то сегодня ОМС стали понятным и доступным финансовым инструментом для широкой аудитории», — рассказывает заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.