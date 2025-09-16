Африканская экзотика. Из Сочи запустят авиарейсы на Занзибар

Крупный туроператор впервые реализует полетную программу на тропический остров Занзибар из Сочи

15 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что туроператор Space Travel расширил блочную программу на Занзибар. Он впервые будет отправлять путешественников на африканский остров из Сочи.

Туроператор повезет туристов на рейсах Flydubai с гарантированными местами без доплат 17 ноября, 19 января, 9 февраля и 2 марта. Перелеты организуют со стыковками в Дубае продолжительностью около трех часов.

Путешественники окажутся на Занзибаре утром, а домой по завершении тура отправятся вечером. Туристы смогут выбрать формат отдыха с питанием «полупансион» и «все включено».

Занзибар — архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Принадлежит Танзании. Занзибар известен белоснежными пляжами, богатым подводным миром, редкими животными-эндемиками и богатой культурой.

Блочная программа — это пакет предложений от туроператора, включающий заранее забронированные места на рейсах и проживание в отелях. Туроператор берет на себя риски, выкупая большое количество мест, а затем формирует и продает туры на их основе, часто включая трансферы, страховки и другие услуги.

По данным АТОР, проживание с перелетом и завтраками на двух взрослых стоят минимум 230 тыс. рублей.

  • © Скриншот с сайта www.atorus.ru
    © Скриншот с сайта www.atorus.ru

Как писали Юга.ру, авиакомпания «Азимут» возобновит международные рейсы из аэропорта Краснодара.

