Африканская экзотика. Из Сочи запустят авиарейсы на Занзибар

Крупный туроператор впервые реализует полетную программу на тропический остров Занзибар из Сочи

15 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что туроператор Space Travel расширил блочную программу на Занзибар. Он впервые будет отправлять путешественников на африканский остров из Сочи.

Туроператор повезет туристов на рейсах Flydubai с гарантированными местами без доплат 17 ноября, 19 января, 9 февраля и 2 марта. Перелеты организуют со стыковками в Дубае продолжительностью около трех часов.