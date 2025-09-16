От корней к плодам. В Краснодаре пройдет лекция о Древней Греции

Историк расскажет, как формировалась колыбель европейской цивилизации (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 21 сентября лекцию «Древняя Греция: от корней к плодам». Встречу проведет историк Игорь Монин.

Программа:

  • как формировалась колыбель европейской цивилизации: от Микенской и Минойской к классической Греции;
  • каким было первое столкновение востока и запада;
  • что одержало верх: грубость Спарты или изящество Афин;
  • какие плоды принесла первая европейская цивилизация;
  • кто такой этот ваш Александр Македонский.

От мыльных опер к золотой эпохе:

Древняя Греция — общее название территорий городов-государств, население которых составляли в основном древнегреческие племена: эолийцы, ахейцы, ионийцы и дорийцы. Период наивысшего расцвета строя пришелся на VI — V вв. до н. э. и получил название классического.

Наследие Древней Греции охватывает философию, демократию, литературу, искусство, науку (включая математику и астрономию), архитектуру, Олимпийские игры, греческий алфавит и язык. Все перечисленное фундаментально повлияло на развитие западной цивилизации и оставило глубокий след в мировой культуре, технологиях и спорте.

Встреча состоится 21 сентября в 19:00 в досуговом центре «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарском экоцентре «Чистая среда» 21 сентября состоится гаражная распродажа. Принимают одежду, обувь, книги, растения и многое другое.

