От корней к плодам. В Краснодаре пройдет лекция о Древней Греции

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 21 сентября лекцию «Древняя Греция: от корней к плодам». Встречу проведет историк Игорь Монин.

От мыльных опер к золотой эпохе:

Древняя Греция — общее название территорий городов-государств, население которых составляли в основном древнегреческие племена: эолийцы, ахейцы, ионийцы и дорийцы. Период наивысшего расцвета строя пришелся на VI — V вв. до н. э. и получил название классического.

Наследие Древней Греции охватывает философию, демократию, литературу, искусство, науку (включая математику и астрономию), архитектуру, Олимпийские игры, греческий алфавит и язык. Все перечисленное фундаментально повлияло на развитие западной цивилизации и оставило глубокий след в мировой культуре, технологиях и спорте.

Встреча состоится 21 сентября в 19:00 в досуговом центре «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.