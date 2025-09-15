В Краснодаре на улице Коммунаров образовалась пробка из трамваев, а часть из них изменили маршрут

15 сентября МУП «КТТУ» сообщило, что в Краснодаре в районе пересечения улиц Коммунаров и Кузнечной, по направлению к Головатого, стоит трамвайное движение. Причиной стал пожар в центре города.

Маршруты № 5, 8, 15, 2 и 1 едут от улицы Московской по Садовой. Трамваи № 5 и 8 следуют от кооперативного рынка через Индустриальную.