В Краснодаре на улице Коммунаров образовалась пробка из трамваев, а часть из них изменили маршрут

В Краснодаре из-за пожара в центре города встали трамваи
15 сентября МУП «КТТУ» сообщило, что в Краснодаре в районе пересечения улиц Коммунаров и Кузнечной, по направлению к Головатого, стоит трамвайное движение. Причиной стал пожар в центре города.
Маршруты № 5, 8, 15, 2 и 1 едут от улицы Московской по Садовой. Трамваи № 5 и 8 следуют от кооперативного рынка через Индустриальную.
Трамваи № 2 идут от улицы Индустриальной по обычному маршруту, затем сворачивают на Гоголя и направляются в сторону Железнодорожной и Дмитриевской Дамбы, № 6 и 7 — от Дмитриевской Дамбы по Садовой на Декабристов, № 21 и 3 — от Садовой по Дмитриевской Дамбе на Димитрова.
В районе пересечения улиц Калинина и Тургенева из-за технической неисправности трамвая маршруты № 3, 6, 7, 11 и 21 двигаются с задержкой.
Как писали Юга.ру, в конце августа в Краснодаре сгорел трамвай. Это минимум четвертый случай за 1,5 года.