В Краснодаре в районе Садового моста перекроют проезд до конца 2025 года. Где именно?

Краснодарский край

Распечатать

  • Пересечение улиц Садовой и Ипподромной © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2021 года
    Пересечение улиц Садовой и Ипподромной © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2021 года

В Краснодаре ограничат проезд на участке улицы Садовой из-за ремонта коллектора

15 сентября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что до 30 декабря 2025 года движение по улице Садовой от МОПРа до Ипподромной будет ограничено. 

В период ремонтных работ выехать с улицы Садовой на Ипподромную не получится. Ограничения не повлияют на движение по Садовому мосту — он будет открыт. 

  • Участок улицы Садовой, который будет перекрыт © скриншот с сайта yandex.ru/maps
    Участок улицы Садовой, который будет перекрыт © скриншот с сайта yandex.ru/maps

Читайте также:

Специалисты обновят сети водоотведения на улице Садовой. По данным пресс-службы, работы пройдут в два этапа: в 2025 году заменят более 200 метров трубопровода, а в 2026 продолжат модернизацию в сторону улицы Гражданской и обновят еще 575 метров коллектора. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 1 января 2026 года будет перекрыта часть улицы Западно-Кругликовской — от Домбайской до Семигорской.

Автомобили Водоснабжение Город Дороги Инфраструктура Краснодар Транспорт

Новости

В Краснодаре пройдет гаражная распродажа. Что можно принести и как поучаствовать?
В «Магнитах» Краснодара начали продавать алкоголь с помощью мессенджера Max
Змеи и краснокнижные черепахи сгорели при пожаре под Новороссийском. Жителей просят сообщать о найденных пострадавших животных
В Краснодаре на улице Коммунаров образовалась пробка из трамваев, а часть из них изменили маршрут
В Краснодаре в районе Садового моста перекроют проезд до конца 2025 года. Где именно?
«С семьей сходить — ползарплаты оставить». Власти Краснодара подняли цены на аттракционы в преддверии Дня города

Лента новостей

Реклама на сайте