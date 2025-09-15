В Краснодаре в районе Садового моста перекроют проезд до конца 2025 года. Где именно?
В Краснодаре ограничат проезд на участке улицы Садовой из-за ремонта коллектора
15 сентября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что до 30 декабря 2025 года движение по улице Садовой от МОПРа до Ипподромной будет ограничено.
В период ремонтных работ выехать с улицы Садовой на Ипподромную не получится. Ограничения не повлияют на движение по Садовому мосту — он будет открыт.
Специалисты обновят сети водоотведения на улице Садовой. По данным пресс-службы, работы пройдут в два этапа: в 2025 году заменят более 200 метров трубопровода, а в 2026 продолжат модернизацию в сторону улицы Гражданской и обновят еще 575 метров коллектора.
