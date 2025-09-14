Семь поездов южных направлений задерживаются из-за ЧП в Орловской области

Вечером 13 сентября губернатор Орловской области Евгений Клычков сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе при проверке железнодорожных путей обнаружили взрывные устройства. При подрыве одного из них два человека погибли на месте. Третий получил ранения, но скончался в больнице утром 14 сентября.



В связи с происшествием на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержали поезда дальнего следования.