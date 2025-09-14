Семь поездов южных направлений задерживаются из-за ЧП в Орловской области
После ЧП в Орловской области из графика выбились 17 поездов
Вечером 13 сентября губернатор Орловской области Евгений Клычков сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе при проверке железнодорожных путей обнаружили взрывные устройства. При подрыве одного из них два человека погибли на месте. Третий получил ранения, но скончался в больнице утром 14 сентября.
В связи с происшествием на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержали поезда дальнего следования.
По данным РЖД, с опозданием до 4 часов следуют 17 составов:
- № 742 Белгород — Москва;
- № 30 Белгород — Санкт-Петербург;
- № 82 Белгород — Санкт-Петербург;
- № 84 Адлер — Москва;
- № 106 Орел — Москва;
- № 72 Белгород — Москва;
- № 76 Белгород — Москва;
- № 566 Минеральные Воды — Москва;
- № 143 Москва — Кисловодск;
- № 119 Санкт-Петербург — Белгород;
- № 359 Калининград — Адлер;
- № 75 Москва — Белгород;
- № 71 Москва — Белгород;
- № 109 Москва — Анапа;
- № 535 Смоленск — Анапа;
- № 105 Москва — Курск.
