Семь поездов южных направлений задерживаются из-за ЧП в Орловской области

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После ЧП в Орловской области из графика выбились 17 поездов

Вечером 13 сентября губернатор Орловской области Евгений Клычков сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе при проверке железнодорожных путей обнаружили взрывные устройства. При подрыве одного из них два человека погибли на месте. Третий получил ранения, но скончался в больнице утром 14 сентября.

В связи с происшествием на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержали поезда дальнего следования.

По данным РЖД, с опозданием до 4 часов следуют 17 составов:

  • № 742 Белгород — Москва;
  • № 30 Белгород — Санкт-Петербург;
  • № 82 Белгород — Санкт-Петербург;
  • № 84 Адлер — Москва;
  • № 106 Орел — Москва;
  • № 72 Белгород — Москва;
  • № 76 Белгород — Москва;
  • № 566 Минеральные Воды — Москва;
  • № 143 Москва — Кисловодск;
  • № 119 Санкт-Петербург — Белгород;
  • № 359 Калининград — Адлер;
  • № 75 Москва — Белгород;
  • № 71 Москва — Белгород;
  • № 109 Москва — Анапа;
  • № 535 Смоленск — Анапа;
  • № 105 Москва — Курск.

Как писали Юга.ру, РЖД назначили дополнительный поезд между Санкт-Петербургом и Имеретинским курортом.

