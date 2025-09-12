Жители Горячего Ключа пожаловались на массовую гибель рыбы. Прокуратура организовала проверку
В станице под Горячим Ключом в пересушенном озере погибли тысячи рыб
7 сентября жители станицы Мартанской пожаловались в соцсетях на массовый мор рыбы. По их словам, в пересушенном озере погибли тысячи особей. Жители предположили, что водоем был осушен «путем слива воды», крупную рыбу из него выловили, а мелкую оставили умирать на берегу.
«Нами было обнаружено, что водоем, расположенный вблизи нашей станицы, подвергся варварским действиям со стороны неизвестного лица (предположительно арендатора). Из-за жары температура воздуха достигает 30 °C, вся станица страдает от неприятного запаха разлагающейся рыбы».
Также они рассказали, что русло реки Марта искусственно перекрыто. Это нарушает естественный водосток и усугубляет экологическое положение региона.
Жители станицы требуют очистить берег от останков погибших рыб, привлечь виновного к ответственности, открыть русло и компенсировать экологический ущерб.
8 сентября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что после публикаций в соцсетях ведомство организовало в Горячем Ключе проверку соблюдения природоохранного законодательства. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.
