В Краснодарском крае средний размер взятки вырос до 523 тыс. рублей

На Кубани средний размер взятки вырос по сравнению с прошлым годом, но снизился по сравнению с началом 2025-го

12 сентября портал «BFM Краснодар» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края сообщил, что на Кубани за полгода средний размер взятки вырос до 523 тыс. рублей. Отметим, что в начале 2025 года коррупционерам региона давали по 851 тыс. рублей.

В ведомстве уточнили, что этот показатель на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда средний размер взятки в регионе составлял 459 тыс. рублей

Напомним, что в 2023 году средний размер взятки кубанским коррупционерам был меньше и достигал 280 тыс. рублей, а в 2022 году размер подкупа превысил 800 тыс. рублей.

В 2024 году 1,3 тыс. чиновников Краснодарского края скрыли 556 млн рублей доходов, 240 объектов недвижимости, 37 автомобилей и 4,5 тыс. банковских счетов. Прокуратура конфисковала имущество на 40 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в России за год на 24% увеличилось число коррупционных преступлений.

