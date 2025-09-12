В Краснодарском крае ожидаются мощные магнитные бури с 14 по 16 сентября

Пиковые значения магнитных бурь ожидаются с 14 по 16 сентября. Их уровень будет варьироваться от G1 до G3.

12 сентября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила , что расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует в настоящее время широкий поток быстрого солнечного ветра. Из-за этого на выходных может ухудшиться геомагнитная обстановка.

По словам ученых, сентябрь показывает нетипично высокую геомагнитную активность. За первые десять дней месяца произошло три магнитных бури — по одной каждые трое суток.

«Это в десять раз чаще, чем темп в августе, когда за 31 день месяца была зарегистрирована только одна буря. Кроме того, наблюдается необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые, по сути неразличимые воздействия. По этой причине неблагоприятные сценарии прохождения с выходом на высокие уровни геомагнитных возмущений рассматриваются в данный момент как более вероятные», — рассказали ученые.

При этом уточняется, что точный геомагнитный прогноз формируется за два дня до события и пока опубликован быть не может.

Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — средние, G3 — сильные, G4 — очень сильные, G5 — экстремальные. Считается, что они способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость и резкие перепады артериального давления.



В группу риска входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертонией. Метеозависимым людям врачи рекомендуют принимать препараты, улучшающие кровообращение и укрепляющие сосуды — витамины группы B, магний и калий.