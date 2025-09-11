Один день скидок до 50%. Курорт Красная Поляна проведет акцию «Продли лето»
На Курорте Красная Поляна 14 сентября пройдет акция «Продли лето»
14 сентября на Курорте Красная Поляна пройдет акция «Продли лето». Все билеты продаются и действуют исключительно в этот день.
Участники акции «Продли лето» получают скидку 50% на канатные дороги в рамках тарифов «Панорама Красной Поляны», «Поляна 960» и «Закат в горах». Также в этот день при покупке билета на канатную дорогу парковка будет стоить всего 1 рубль. Для получения специальной цены на паркинг нужно обратиться в билетную кассу курорта.
Скидка до 30% будет действовать на размещение в отелях Сочи Марриотт Красная Поляна и Панорама by Mercure Красная Поляна. Период проживания — 14 и 15 сентября.
Также в рамках акции будут действовать скидки на развлечения и активности курорта:
- подвесной мост (малый маршрут) — скидка 50%;
- веревочный парк — скидка 50%;
- восхождение на Черную Пирамиду / Виа феррата — скидка 50%;
- маунтинкарты — скидка 25%;
- картинг — скидка 25%;
- квадроцикл — скидка 25%;
- тур на электробайках — скидка 15%;
- полет на параплане — скидка 25%;
- полет на воздушном шаре — скидка 25%;
- палаточный лагерь — скидка 25%;
- Gorky Fly — скидка 25%;
- фотослужба — скидка 25%;
- спиннер — скидка 25%;
- фотосессия в горах — скидка 25%.
Скидки предоставляются онлайн, в кассах Курорта Красная Поляна и у партнеров. Кроме того, партнеры курорта подготовили собственные специальные предложения. Подробности можно найти в специальном разделе на официальном сайте.
Как писали Юга.ру, группа Мантера подготовила программу мероприятий ко Дню туризма, который состоится 27 сентября.