Один день скидок до 50%. Курорт Красная Поляна проведет акцию «Продли лето»

Краснодарский край

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

На Курорте Красная Поляна 14 сентября пройдет акция «Продли лето»

14 сентября на Курорте Красная Поляна пройдет акция «Продли лето». Все билеты продаются и действуют исключительно в этот день.

Участники акции «Продли лето» получают скидку 50% на канатные дороги в рамках тарифов «Панорама Красной Поляны», «Поляна 960» и «Закат в горах». Также в этот день при покупке билета на канатную дорогу парковка будет стоить всего 1 рубль. Для получения специальной цены на паркинг нужно обратиться в билетную кассу курорта.

Скидка до 30% будет действовать на размещение в отелях Сочи Марриотт Красная Поляна и Панорама by Mercure Красная Поляна. Период проживания — 14 и 15 сентября.

Также в рамках акции будут действовать скидки на развлечения и активности курорта:

  • подвесной мост (малый маршрут) — скидка 50%;
  • веревочный парк — скидка 50%;
  • восхождение на Черную Пирамиду / Виа феррата — скидка 50%;
  • маунтинкарты — скидка 25%;
  • картинг — скидка 25%;
  • квадроцикл — скидка 25%;
  • тур на электробайках — скидка 15%;
  • полет на параплане — скидка 25%;
  • полет на воздушном шаре — скидка 25%;
  • палаточный лагерь — скидка 25%;
  • Gorky Fly — скидка 25%;
  • фотослужба — скидка 25%;
  • спиннер — скидка 25%;
  • фотосессия в горах — скидка 25%.

Скидки предоставляются онлайн, в кассах Курорта Красная Поляна и у партнеров. Кроме того, партнеры курорта подготовили собственные специальные предложения. Подробности можно найти в специальном разделе на официальном сайте.

Как писали Юга.ру, группа Мантера подготовила программу мероприятий ко Дню туризма, который состоится 27 сентября.

