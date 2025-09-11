Один день скидок до 50%. Курорт Красная Поляна проведет акцию «Продли лето»

14 сентября на Курорте Красная Поляна пройдет акция «Продли лето». Все билеты продаются и действуют исключительно в этот день.

Участники акции «Продли лето» получают скидку 50% на канатные дороги в рамках тарифов «Панорама Красной Поляны», «Поляна 960» и «Закат в горах». Также в этот день при покупке билета на канатную дорогу парковка будет стоить всего 1 рубль. Для получения специальной цены на паркинг нужно обратиться в билетную кассу курорта.

Скидка до 30% будет действовать на размещение в отелях Сочи Марриотт Красная Поляна и Панорама by Mercure Красная Поляна. Период проживания — 14 и 15 сентября.