В Краснодаре пройдет Всероссийская ярмарка. Представят башкирский мед, алтайские грибы, казанский чак-чак и другое

В Краснодаре на Пушкинской площади четыре дня будет работать ярмарка. Приедут фермеры и ремесленники из разных регионов России

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 24 по 28 сентября на Пушкинской площади будет работать Всероссийская ярмарка. Свои товары представят 40 предпринимателей и мастеров народных промыслов Алтайского края, Татарстана и Башкортостана. На ярмарке можно будет приобрести башкирский мед, алтайские грибы и ягоды, казанский чак-чак, краснодарский чай, сыродавленное масло, восточные сладости, домашнюю пастилу, игрушки и украшения ручной работы.

На площади организуют кулинарные мастер-классы и дегустации, активности и конкурсы для детей, будут работать аттракционы. В День города, 27 сентября, на площади будет создано пространство из экологичных деревянных модулей, подиумов и световых инсталляций, а также выступят музыкальные коллективы и диджеи.