В Краснодаре пройдет Всероссийская ярмарка. Представят башкирский мед, алтайские грибы, казанский чак-чак и другое

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на Пушкинской площади четыре дня будет работать ярмарка. Приедут фермеры и ремесленники из разных регионов России

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 24 по 28 сентября на Пушкинской площади будет работать Всероссийская ярмарка. 

Свои товары представят 40 предпринимателей и мастеров народных промыслов Алтайского края, Татарстана и Башкортостана. На ярмарке можно будет приобрести башкирский мед, алтайские грибы и ягоды, казанский чак-чак, краснодарский чай, сыродавленное масло, восточные сладости, домашнюю пастилу, игрушки и украшения ручной работы.

Niletto, барбекю и мастер-класс от «маленького шефа»:

На площади организуют кулинарные мастер-классы и дегустации, активности и конкурсы для детей, будут работать аттракционы.

В День города, 27 сентября, на площади будет создано пространство из экологичных деревянных модулей, подиумов и световых инсталляций, а также выступят музыкальные коллективы и диджеи. 

Как писали Юга.ру, с 12 по 14 сентября в Краснодаре пройдет распродажа книг с культурной программой. 

Афиша Город Еда Краснодар отдых Развлечения События Торговля Ярмарки

Новости

На Ставрополье и в Ингушетии безнадзорных лошадей отправили на штрафстоянки за прогулки в неположенных местах
СК проверит сельскую школу в Дагестане. В учебном заведении нет горячей и холодной воды, а территорию регулярно топит после дождей
Суд обязал Минобороны выплатить миллион рублей пострадавшим от падения военного самолета в Ейске
В Краснодаре пройдет Всероссийская ярмарка. Представят башкирский мед, алтайские грибы, казанский чак-чак и другое
В Краснодаре активиста оштрафовали на 3 тыс. рублей за то, что он поливал деревья водой из реки
Проводник выпустил собаку из поезда, следовавшего из Новороссийска. Питомца ищут уже пятый день

Лента новостей

Реклама на сайте