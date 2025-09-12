В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «На высоте страха»

Эбби Бреннан работает инженером-геологом и заботится об умирающей сестре. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, она соглашается на работу на урановом руднике в Грузии. Однажды девушка случайно находит фрагмент метеорита в тайге и радуется тому, что наконец решит вопрос с деньгами.

Критик Кира Кац анонсировала на 16 сентября показ фантастического хоррора «На высоте страха» режиссера Хьюго Кейзера. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Но экспедиция прерывается — вертолет терпит крушение. Пилот погибает, и девушка оказывается одна среди лесов, скал и снегов. Ей удается связаться по радио с неким Джоном Фишером, американским пилотом, потерпевшем крушение в том же районе. Он утверждает, что может спасти ее.

Главную роль исполнила Элла Балинска, известная по фильму «Ангелы Чарли» 2019 года.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 16 сентября в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.