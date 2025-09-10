В дагестанском Буйнакске тысячи людей остались без воды из-за аварии. Ресурса нет в детсадах, школах и училищах

В Дагестане 9 сентября возникли проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения

9 сентября Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения сообщил, что в Буйнакске из-за аварии отключили централизованное водоснабжение. В городе живут больше 70 тыс. человек.

В городской администрации уточнили, что в зону отключения попали не меньше 20 улиц и больше 10 социально-значимых объектов. Без воды остались в том числе шесть детских садов, три школы, педагогическое и медицинское училища.

Подачу воды возобновят после завершения работ по ремонту водовода. Ориентировочные сроки пока неизвестны.

Напомним, в начале сентября власти Новороссийска заявили, что очередные перебои с водой произошли из-за атак беспилотников и сбоев сотовой связи.

Как писали Юга.ру, в конце августа около 8 тыс. жителей Ростовской области остались без воды после пожара на нефтезаводе.

