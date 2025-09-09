Борьба за титул чемпиона и выставка собак. В Абрау-Дюрсо пройдет Dog Рicnic

Около Новороссийска состоится крупнейшее кинологическое мероприятие. Собаки будут бороться за титул «Чемпиона Чемпионов» (0+)

В борьбе за титул «Чемпиона Чемпионов Абрау» примут участие более 300 собак самых разных пород — от самых популярных до редких.

«Осенью на наш курорт вернется крупнейшее кинологическое мероприятие», — отметили организаторы.

Помимо соревнований, в программе спортивные выступления с собаками и выстваки монопород: гриффонов, французских бульдогов, американских стаффордширских терьеров и других.

Мероприятие организуют клуб кинологов «Элита» и общество любителей породистых собак «Глория».

Фестиваль состоится 13 и 14 сентября в Абрау-Дюрсо на Площади Александра II. Участие для зрителей бесплатное.