В России выпустили фильм о чемпионстве ФК «Краснодар»
В сети появился фильм о футболистах «Краснодара» и их чемпионстве
8 сентября Winline опубликовал 47-минутный фильм о футболистах «Краснодара». Спортивный журналист Нобель Арустамян провел с командой целый день спустя три месяца после их чемпионства и заснял их будни.
Историческая победа «Краснодара»:
Он побывал в родной станице Александра Черникова, поел раков со Станиславом Агкацевым и прокатился на трамваях с Мурадом Мусаевым. Также журналист примерил смокинг с Эдуардом Сперцяном и послушал рассказ Джона Кордобы о том, как он отказал «Зениту» со «Спартаком».
Пользователи соцсетей успели оценить фильм:
«Спасибо за шикарный фильм, насколько же круто, линия Черникова, Агкацева, интервью Эдо и Джона, феноменальный результат команды и заслуженная победа! Вы лучшие».
«Фильм превосходный. Нобель — умница, спасибо огромное, что раскрыл некоторые неизведанные страницы».
«Столько игроков, а интервью только у четверых взяли, маловато будет. Для первого чемпионства могли и двухчасовую версию сделать с хронологией, как это было, слабо для Нобеля получилось».
Напомним, что 24 мая ФК «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0. Эта победа впервые принесла «быкам» чемпионский титул, за который они получили 1,25 млрд рублей призовых.
Отметим, что 25 августа ФК «Краснодар» повторил свою самую крупную победу и выдал рекордный старт в РПЛ.
Как писали Юга.ру, «Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ. Его доход превысил 13 млрд рублей до налогообложения.