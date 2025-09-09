В России выпустили фильм о чемпионстве ФК «Краснодар»

8 сентября Winline опубликовал 47-минутный фильм о футболистах «Краснодара». Спортивный журналист Нобель Арустамян провел с командой целый день спустя три месяца после их чемпионства и заснял их будни.

Он побывал в родной станице Александра Черникова, поел раков со Станиславом Агкацевым и прокатился на трамваях с Мурадом Мусаевым. Также журналист примерил смокинг с Эдуардом Сперцяном и послушал рассказ Джона Кордобы о том, как он отказал «Зениту» со «Спартаком».



Пользователи соцсетей успели оценить фильм:



«Спасибо за шикарный фильм, насколько же круто, линия Черникова, Агкацева, интервью Эдо и Джона, феноменальный результат команды и заслуженная победа! Вы лучшие».



«Фильм превосходный. Нобель — умница, спасибо огромное, что раскрыл некоторые неизведанные страницы».



«Столько игроков, а интервью только у четверых взяли, маловато будет. Для первого чемпионства могли и двухчасовую версию сделать с хронологией, как это было, слабо для Нобеля получилось».



Напомним, что 24 мая ФК «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0. Эта победа впервые принесла «быкам» чемпионский титул, за который они получили 1,25 млрд рублей призовых.

Отметим, что 25 августа ФК «Краснодар» повторил свою самую крупную победу и выдал рекордный старт в РПЛ.