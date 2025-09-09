В Краснодаре почти на четыре месяца перекроют проезд в районе Губернского микрорайона
В Краснодаре ограничат движение по улице Западно-Кругликовской из-за строительства коллектора
Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 10 сентября власти перекроют часть улицы Западно-Кругликовской — от улицы Домбайской до Семигорской.
Ограничения движения связаны со строительство второй очереди канализационного коллектора № 20.
В дептрансе отметили, что из-за масштабности работ «без полного перекрытия движение их организовать невозможно».
Движение по участку обещают восстановить через четыре месяца — до 1 января 2026 года.
Водителей попросили заранее продумывать маршруты объезда.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжается реконструкция Западного Обхода. Власти организовали объездную дорогу, но горожан не устраивает ее состояние.