В Краснодаре почти на четыре месяца перекроют проезд в районе Губернского микрорайона

В Краснодаре ограничат движение по улице Западно-Кругликовской из-за строительства коллектора

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 10 сентября власти перекроют часть улицы Западно-Кругликовской — от улицы Домбайской до Семигорской.

Ограничения движения связаны со строительство второй очереди канализационного коллектора № 20. В дептрансе отметили, что из-за масштабности работ «без полного перекрытия движение их организовать невозможно».



Движение по участку обещают восстановить через четыре месяца — до 1 января 2026 года. Водителей попросили заранее продумывать маршруты объезда.