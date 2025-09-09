Рисование вином, лекции о народах Сибири и современной литературе. В Краснодаре состоится распродажа книг с культурной программой
В Краснодаре пройдет благотворительная распродажа книг и культурная программа «Дом» (18+)
Литературное сообщество «Бродский» анонсировало на 12-14 сентября благотворительную распродажу книг и культурную программу «Дом». Желающие смогут приобрести издания, все вырученные средства с которых отправятся в благотворительные фонды, приюты для животных и экоцентр «Чистая среда».
Распродажа состоится 12 сентября с 18:00 до 22:00, а также 13 и 14 сентября с 12:00 до 20:00.
Помимо этого в программе культурные мероприятия:
12 сентября в 19:00 — лекция «Северная душа: фольклорные традиции народов Сибири». Участники узнают о сказках, легендах, музыкальных традициях, искусстве и культурном коде народов. Лекцию проведет философ, теолог и художник Анастасия Костина. Стоимость участия — благотворительный взнос 500 рублей.
13 сентября в 14:00 — лекция «Как читать современную литературу и получать удовольствие». Гости научатся понимать авторов наших дней и встраивать их тексты в контекст мировой литературы. Встречу проведет литературовед и писатель Настасья Пономарева. Стоимость участия — благотворительный взнос 500 рублей.
13 сентября в 18:00 — мастер-класс «Винный sketch & wine». Участники будут рисовать вином и передавать оттенки натюрморта. Ведущая мастер-класса — художник-педагог Екатерина Кобзева. Стоимость участия — 2500 рублей. В стоимость включены материалы, дегустация вин и закуски.
14 сентября в 12:00 — детский мастер-класс «Вкусный скетч». Детей ждет рисование фруктов цветными карандашами, изучение скетчинга и развитие чувства цвета. Мастер-класс также проведет Екатерина Кобзева. Стоимость участия — 800 рублей (включены материалы и чаепитие) (8+).
14 сентября в 14:00 — лекция «Эдгар Дега. Танцовщицы и не только». Искусствовед Яна Манакова расскажет о французском художнике-империссонисте. Участники узнают, почему Эдгар Дега не любил плэнер, что хотел передать, изображая балерин и многое другое. Стоимость участия — благотворительный взнос 500 рублей.
14 сентября в 17:00 — лекция «Сверхъестественное» в жизни писателей XIX века». Гостей услышат о таинственных образах и событиях, которыми вдохновлялись авторы. Мероприятие проведет литературовед Вера Александрова. Стоимость участия — благотворительный взнос 500 рублей.
На все встречи необходима предварительная запись. Распродажа и все мероприятия состоятся в творческой студии «Крем Сода» по улице Аэродромной, 120.
