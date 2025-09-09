Черноморское побережье Краснодарского края в ближайшие дни накроют сильные ливни

Синоптики предупредили, что на побережье Краснодарского края 9 и 10 сентября выпадет двухнедельная норма осадков

9 сентября телеграм-канал «Метеоновости» сообщил, что в ближайшие дни на Черноморском побережье Кубани ожидаются сильные дожди. За сутки может выпасть 40 мм осадков.



Синоптики отметили, что, учитывая местный влажный климат, такое количество осадков набирается только за две сентябрьские недели.

Количество осадков в миллиметрах численно равно количеству килограммов воды на квадратный метр поверхности (1 мм = 1 кг/м²). Таким образом, 40 миллиметров осадков — это четыре ведра воды на каждый квадратный метр.

«На финише первой декады сентября погодные условия в разных районах Европейской России очень контрастные. Например, в северной половине региона царствует бабье лето. При этом на Кавказе продолжается дождливое ненастье, сходят сели. Увы, таким образом юг страны расплачивается за бабье лето в средней полосе», — рассказали метеорологи.

На Сочи обрушились грозовые ливни еще ночью 8 сентября. Днем они продолжились. По прогнозам, осадки утихнут только в среду, 10 сентября. Однако грозовые тучи будут клубиться над курортом до 12 сентября, пятницы.



Эксперты заявили, что наиболее плотные дождевые облака сконцентрируются на западе региона. Но с четверга ливни с грозами будут локальными и кратковременными. Погода изменится в выходные, когда Причерноморье окажется под влиянием северного антициклона.



В ближайшие дни столбики термометров не поднимутся выше 22-23 °С. Когда дожди ослабеют, температура начнет понемногу повышаться. Уже в субботу, 13 сентября, в Краснодарском крае потеплеет до 26 °С.