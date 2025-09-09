От Домбая до Геленджика. Куда краснодарцы путешествовали в выходные летом 2025 года?

Сервис авторских туров «Южные регионы» рассказал, куда жители Краснодара чаще всего отправлялись в летние мини-путешествия

«Южные регионы» проанализировали 3000 заказов от туристов из Краснодара. Абсолютными лидерами среди направлений стали горные республики Северного Кавказа — именно сюда поехали больше половины всех путешественников (56,7%). На втором месте по популярности остался родной Краснодарский край — каждое третье путешествие (35%) краснодарцы предпочли провести недалеко от дома.

Среди более дальних направлений жители Кубани выбирали Крым (8,4%) и Грузию (7,5%). Также стабильным спросом пользовались курорты Абхазии (4,5%) и Кавказских Минеральных Вод (2,5%).

Водоем-сердце, каменное море и голубые реки: Идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно

Среди популярных локаций юга России и Северного Кавказа в лидерах оказались: Мезмай и Гуамское ущелье — 10% всех поездок,

Плато Лаго-Наки — 9,2%,

Приэльбрусье —3,9%,

Геленджик — 3,9%,

Чегем — 3,4%,

Архыз — 3,3%,

Домбай — 2,7%,

Кабардинка — 2,5%,

плато Бермамыт — 2,5%,

урочище Джилы-Су — 2,2%,

Абрау-Дюрсо — 2%.

«Южные регионы» предлагают поездки из Краснодара в десятки направлений. Сервис работает с 2019 года, и сегодня на платформе доступно более 400 туров. Все путешествия организуют только проверенные операторы, а качество их работы подтверждают тысячи отзывов путешественников.