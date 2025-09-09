От Домбая до Геленджика. Куда краснодарцы путешествовали в выходные летом 2025 года?

Абхазия, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Крым

  • Третье Бадукское озеро © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Третье Бадукское озеро © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сервис авторских туров «Южные регионы» рассказал, куда жители Краснодара чаще всего отправлялись в летние мини-путешествия

«Южные регионы» проанализировали 3000 заказов от туристов из Краснодара. Абсолютными лидерами среди направлений стали горные республики Северного Кавказа — именно сюда поехали больше половины всех путешественников (56,7%).

На втором месте по популярности остался родной Краснодарский край — каждое третье путешествие (35%) краснодарцы предпочли провести недалеко от дома.

Среди более дальних направлений жители Кубани выбирали Крым (8,4%) и Грузию (7,5%). Также стабильным спросом пользовались курорты Абхазии (4,5%) и Кавказских Минеральных Вод (2,5%).

Водоем-сердце, каменное море и голубые реки:

Среди популярных локаций юга России и Северного Кавказа в лидерах оказались:

  • Мезмай и Гуамское ущелье — 10% всех поездок,
  • Плато Лаго-Наки — 9,2%,
  • Приэльбрусье —3,9%,
  • Геленджик — 3,9%,
  • Чегем — 3,4%,
  • Архыз — 3,3%,
  • Домбай — 2,7%,
  • Кабардинка — 2,5%,
  • плато Бермамыт — 2,5%,
  • урочище Джилы-Су — 2,2%,
  • Абрау-Дюрсо — 2%.

«Южные регионы» предлагают поездки из Краснодара в десятки направлений. Сервис работает с 2019 года, и сегодня на платформе доступно более 400 туров. Все путешествия организуют только проверенные операторы, а качество их работы подтверждают тысячи отзывов путешественников.

Как писали Юга.ру, в Кабардино-Балкарии установили стенды о дресс-коде для туристов.

Абрау-Дюрсо Адыгея Архыз Геленджик Грузия Домбай Курорты и туризм путешествия Статистика

