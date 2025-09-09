От Домбая до Геленджика. Куда краснодарцы путешествовали в выходные летом 2025 года?
Сервис авторских туров «Южные регионы» рассказал, куда жители Краснодара чаще всего отправлялись в летние мини-путешествия
«Южные регионы» проанализировали 3000 заказов от туристов из Краснодара. Абсолютными лидерами среди направлений стали горные республики Северного Кавказа — именно сюда поехали больше половины всех путешественников (56,7%).
На втором месте по популярности остался родной Краснодарский край — каждое третье путешествие (35%) краснодарцы предпочли провести недалеко от дома.
Среди более дальних направлений жители Кубани выбирали Крым (8,4%) и Грузию (7,5%). Также стабильным спросом пользовались курорты Абхазии (4,5%) и Кавказских Минеральных Вод (2,5%).
Водоем-сердце, каменное море и голубые реки:
Среди популярных локаций юга России и Северного Кавказа в лидерах оказались:
- Мезмай и Гуамское ущелье — 10% всех поездок,
- Плато Лаго-Наки — 9,2%,
- Приэльбрусье —3,9%,
- Геленджик — 3,9%,
- Чегем — 3,4%,
- Архыз — 3,3%,
- Домбай — 2,7%,
- Кабардинка — 2,5%,
- плато Бермамыт — 2,5%,
- урочище Джилы-Су — 2,2%,
- Абрау-Дюрсо — 2%.
«Южные регионы» предлагают поездки из Краснодара в десятки направлений. Сервис работает с 2019 года, и сегодня на платформе доступно более 400 туров. Все путешествия организуют только проверенные операторы, а качество их работы подтверждают тысячи отзывов путешественников.
