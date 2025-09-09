Жители Сочи пожаловались на неработающие зеркальные туалеты. Их покупали за счет курортного сбора

8 сентября телеграм-канал «Сочи Онлайн» сообщил , что жители курорта пожаловались на неработающие зеркальные туалеты. «Год назад администрация поставила красивые зеркальные туалеты на территории города. Один из них, 22 августа 2024, поставили напротив вокзала, рядом с надписью «Добро пожаловать в Сочи» возле перехода, туалет занимает большую часть аллеи при активном пешеходном трафике в данной зоне. Но самый основной вопрос, данное сооружение за год не работало ни разу по своему прямому назначению», — рассказали горожане.

По словам местных, сейчас эти туалеты служат зеркалами для прохожих. При этом экран всегда выключен, а дверь для персонала заросла травой и кустарниками клумбы.



Под опубликованным постом сочинцы рассказали, что зеркальные туалеты также не работают в сквере Быхта, возле кинотеатра «Юбилейный» и в Адлере. В Дагомысе его уже разбили, в Хосте модуль разрисовали, а на Мацесте с него даже не сняли пленку. Жители вспомнили только о двух работающих туалетах — один из них находится в аэропорту.



Напомним, что в конце августа 2024 года власти Сочи сообщили, что закупили 50 модулей общественных туалетов с зеркальным покрытием за счет средств курортного сбора.