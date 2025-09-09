Жители Сочи пожаловались на неработающие зеркальные туалеты. Их покупали за счет курортного сбора
Сочинцы возмутились закрытыми зеркальными туалетами в курортных зонах
8 сентября телеграм-канал «Сочи Онлайн» сообщил, что жители курорта пожаловались на неработающие зеркальные туалеты.
«Год назад администрация поставила красивые зеркальные туалеты на территории города. Один из них, 22 августа 2024, поставили напротив вокзала, рядом с надписью «Добро пожаловать в Сочи» возле перехода, туалет занимает большую часть аллеи при активном пешеходном трафике в данной зоне. Но самый основной вопрос, данное сооружение за год не работало ни разу по своему прямому назначению», — рассказали горожане.
По словам местных, сейчас эти туалеты служат зеркалами для прохожих. При этом экран всегда выключен, а дверь для персонала заросла травой и кустарниками клумбы.
Под опубликованным постом сочинцы рассказали, что зеркальные туалеты также не работают в сквере Быхта, возле кинотеатра «Юбилейный» и в Адлере. В Дагомысе его уже разбили, в Хосте модуль разрисовали, а на Мацесте с него даже не сняли пленку. Жители вспомнили только о двух работающих туалетах — один из них находится в аэропорту.
Напомним, что в конце августа 2024 года власти Сочи сообщили, что закупили 50 модулей общественных туалетов с зеркальным покрытием за счет средств курортного сбора.
Как писали Юга.ру, с начала 2025 года Сочи получил 185 млн рублей туристического налога.