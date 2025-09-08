Краснодарцев приглашают стать донорами крови. Где откроются мобильные станции?

В Краснодаре до конца сентября будут работать станции переливания крови

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 9 по 30 сентября в городе будет работать станция переливания крови. Перед сдачей крови все доноры пройдут предварительное обследование. Им измерят давление, уровень гемоглобина и другие показатели.

В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа: Где и когда можно сделать прививку?

Станции переливания крови будут работать с 9:00 до 12:00 по адресам: 9 сентября — улица Стасова, 175;

23 сентября — улица Бершанской, 355;

25 сентября — улица Московская, 81;

30 сентября — улица Московская, 2, строение 9. Для участия в акции необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Правила подготовки к донорству можно узнать на сайте.

Стать донором может любой здоровый гражданин РФ старше 18. Сдавать кровь безопасно и быстро. Доноров, сдавших бесплатно кровь более 40 раз или плазму крови более 60 раз, признают «Почетными донорами России». Этот знак подразумевает социальные льготы.