Краснодарцев приглашают стать донорами крови. Где откроются мобильные станции?

Краснодарский край

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Краснодаре до конца сентября будут работать станции переливания крови

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 9 по 30 сентября в городе будет работать станция переливания крови. Перед сдачей крови все доноры пройдут предварительное обследование. Им измерят давление, уровень гемоглобина и другие показатели.

Станции переливания крови будут работать с 9:00 до 12:00 по адресам:

  • 9 сентября — улица Стасова, 175;
  • 23 сентября — улица Бершанской, 355;
  • 25 сентября — улица Московская, 81;
  • 30 сентября — улица Московская, 2, строение 9.

Для участия в акции необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Правила подготовки к донорству можно узнать на сайте.

Стать донором может любой здоровый гражданин РФ старше 18. Сдавать кровь безопасно и быстро. Доноров, сдавших бесплатно кровь более 40 раз или плазму крови более 60 раз, признают «Почетными донорами России». Этот знак подразумевает социальные льготы.

