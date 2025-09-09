В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Дракула» Люка Бессона

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Дракула» Люка Бессона © Скриншот видео с Rutube-канала «ВремяКино | MovieTime»
    Кадр из трейлера к фильму «Дракула» Люка Бессона © Скриншот видео с Rutube-канала «ВремяКино | MovieTime»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 10 сентября пройдет спецпоказ экранизации романа Брэма Стокера (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 10 сентября показ готического фильма ужасов «Дракула» режиссера Люка Бессона. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Это экранизация одноименного ирландского романа Брэма Стокера 1897 года. Главные роли исполнили Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелис, Хаймон Мария Буттингер, Йонас Макконен, Иван Франек.

Читайте также:

Действие начинается в XV веке. После смерти жены Влад Дракула отказывается от Бога. Одновременно с этим он узнает, что его возлюбленная Елизавета может возродиться. Чтобы встретиться с ней, Влад Дракула обрекает себя на бессмертие. В конце XIX века в Лондоне, спустя 400 лет ожидания, он наконец-то встречает женщину, похожую на его жену.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало 10 сентября в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 сентября покажут финальный фильм из трилогии польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета: Красный».

Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения События

Новости

В Сочи в результате атаки беспилотников погиб человек
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Дракула» Люка Бессона
«Пыль в глазах. Дорожных знаков нет». Жители Краснодара раскритиковали объезд Западного Обхода
В Кабардино-Балкарии установили стенды о дресс-коде для туристов
В Краснодаре коммунальщики закрасили арт-объект «Столпы». Почему их автор не удивлен?
Генпрокуратура требует вернуть «Ростовводоканал» государству

Лента новостей

Реклама на сайте