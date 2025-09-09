В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Дракула» Люка Бессона

Критик Кира Кац анонсировала на 10 сентября показ готического фильма ужасов «Дракула» режиссера Люка Бессона. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Действие начинается в XV веке. После смерти жены Влад Дракула отказывается от Бога. Одновременно с этим он узнает, что его возлюбленная Елизавета может возродиться. Чтобы встретиться с ней, Влад Дракула обрекает себя на бессмертие. В конце XIX века в Лондоне, спустя 400 лет ожидания, он наконец-то встречает женщину, похожую на его жену.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало 10 сентября в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.