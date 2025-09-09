В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Дракула» Люка Бессона
В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 10 сентября пройдет спецпоказ экранизации романа Брэма Стокера (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 10 сентября показ готического фильма ужасов «Дракула» режиссера Люка Бессона. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
Это экранизация одноименного ирландского романа Брэма Стокера 1897 года. Главные роли исполнили Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелис, Хаймон Мария Буттингер, Йонас Макконен, Иван Франек.
Действие начинается в XV веке. После смерти жены Влад Дракула отказывается от Бога. Одновременно с этим он узнает, что его возлюбленная Елизавета может возродиться. Чтобы встретиться с ней, Влад Дракула обрекает себя на бессмертие. В конце XIX века в Лондоне, спустя 400 лет ожидания, он наконец-то встречает женщину, похожую на его жену.
После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало 10 сентября в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
