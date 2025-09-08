В краснодарском книжном дети узнают о цвете растений и научатся делать краски на растительной основе

Краснодарский книжный магазин «Чарли» анонсировал на 13 сентября мастер-класс «Химия цвета». На мероприятии ждут детей от 5 до 12 лет.

Участники узнают, за счет чего овощи, фрукты, цветы и другие растения имеют цвет и почему он им необходим. Помимо этого дети научатся с помощью химических реакций делать краски на растительной основе и создадут ими собственные рисунки.