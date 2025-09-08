В краснодарском книжном дети узнают о цвете растений и научатся делать краски на растительной основе

Краснодарский край

  • © скриншот фото из телеграм-канала Sciencely
В Краснодаре состоится детский мастер-класс «Химия цвета» (6+)

Краснодарский книжный магазин «Чарли» анонсировал на 13 сентября мастер-класс «Химия цвета». На мероприятии ждут детей от 5 до 12 лет. 

Участники узнают, за счет чего овощи, фрукты, цветы и другие растения имеют цвет и почему он им необходим. Помимо этого дети научатся с помощью химических реакций делать краски на растительной основе и создадут ими собственные рисунки. 

Мастер-класс пройдет совместно с научно-популярным проектом Sciencely.

Мероприятие состоится 13 сентября в 12:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 650 рублей. Необходима предварительная регистрация. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 сентября покажут фильм «Три цвета: Красный» режиссера Кшиштофа Кесьлевского. После просмотра состоится обсуждение ленты с театральным режиссером Давидом Джинчарадзе. 

