Облачно и ветрено. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели?

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 8-9 сентября

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 8-9 сентября ожидается переменная облачность. В понедельник преимущественно без осадков, во вторник местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, на Азовском побережье 15-20 °С, в юго-восточных предгорных районах 11-16 °С. Днем 23-28 °С, в юго-восточных предгорных районах 21-26 °С. В горах ночью 5-10 °С, днем 10-15 °С.