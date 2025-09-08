Облачно и ветрено. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 8-9 сентября

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 8-9 сентября ожидается переменная облачность. В понедельник преимущественно без осадков, во вторник местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, на Азовском побережье 15-20 °С, в юго-восточных предгорных районах 11-16 °С. Днем 23-28 °С, в юго-восточных предгорных районах 21-26 °С. В горах ночью 5-10 °С, днем 10-15 °С.

Читайте также:

На Черноморском побережье переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер 8-13 м/с, возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С; днем 23-28 °С.

В Сочи и Сириусе действует штормовое предупреждение.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ущерб от засухи составил около 42 млрд рублей.

Анапа Геленджик Горячий Ключ Краснодар Новороссийск Сочи

Новости

Генпрокуратура требует вернуть «Ростовводоканал» государству
В Ростовской области появится музей Фаины Раневской. Его планировали открыть еще 38 лет назад
Краснодарцев приглашают стать донорами крови. Где откроются мобильные станции?
В Анапе и Новороссийске море резко остыло до 21 °С. Какая температура воды на других курортах?
В краснодарском книжном дети узнают о цвете растений и научатся делать краски на растительной основе
Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП в 2024 году

Лента новостей

Эскарго по-кубански
3 сентября, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В Анапе и Новороссийске море резко остыло до 21 °С
Сегодня, 13:55
В Анапе и Новороссийске море резко остыло до 21 °С
Какая температура воды на других курортах?
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
2 сентября, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте