Мировые премьеры произведений, эксклюзивные концерты, творческие встречи. В Сочи снова пройдет джазовый фестиваль

Краснодарский край

8 сентября в Сочи откроется Sochi Jazz Festival

8 сентября стартует Sochi Jazz Festival. Открытие состоится в Зимнем театре. В этот вечер основатель и художественный руководитель мероприятия Игорь Бутман и Виктор Добронравов в сопровождении Московского джазового оркестра представят спектакль «Петя и волк» по мотивам музыкальной сказки Сергей Прокофьева.

12 и 13 сентября пройдут концерты Алексея Гомана и его «Маленького оркестра», Александра Скляра и «Тромбон-Шоу» Максима Пиганова.

Завершится фестиваль 14 сентября гала-концертом на сцене КЗ «Фестивальный». В этот вечер для жителей и гостей города выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также Владимир Пресняков со специальной программой.

Образовательная программа Sochi Jazz Festival со свободным входом будет проходить с 8 по 14 сентября в Сочинском колледже искусств и на других образовательных площадках.

