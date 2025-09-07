Мировые премьеры произведений, эксклюзивные концерты, творческие встречи. В Сочи снова пройдет джазовый фестиваль
8 сентября в Сочи откроется Sochi Jazz Festival
8 сентября стартует Sochi Jazz Festival. Открытие состоится в Зимнем театре. В этот вечер основатель и художественный руководитель мероприятия Игорь Бутман и Виктор Добронравов в сопровождении Московского джазового оркестра представят спектакль «Петя и волк» по мотивам музыкальной сказки Сергей Прокофьева.
12 и 13 сентября пройдут концерты Алексея Гомана и его «Маленького оркестра», Александра Скляра и «Тромбон-Шоу» Максима Пиганова.
Завершится фестиваль 14 сентября гала-концертом на сцене КЗ «Фестивальный». В этот вечер для жителей и гостей города выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также Владимир Пресняков со специальной программой.
Образовательная программа Sochi Jazz Festival со свободным входом будет проходить с 8 по 14 сентября в Сочинском колледже искусств и на других образовательных площадках.
