Мировые премьеры произведений, эксклюзивные концерты, творческие встречи. В Сочи снова пройдет джазовый фестиваль

8 сентября стартует Sochi Jazz Festival. Открытие состоится в Зимнем театре. В этот вечер основатель и художественный руководитель мероприятия Игорь Бутман и Виктор Добронравов в сопровождении Московского джазового оркестра представят спектакль «Петя и волк» по мотивам музыкальной сказки Сергей Прокофьева.

12 и 13 сентября пройдут концерты Алексея Гомана и его «Маленького оркестра», Александра Скляра и «Тромбон-Шоу» Максима Пиганова.