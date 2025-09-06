В Ейске семилетним Варе и Маше Мирошниченко требуется дорогостоящее лечение. Как помочь?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств сестрам-близняшкам из Ейска с расстройством аутистического спектра на курсовое лечение

До года Маша и Варя развивались нормально и росли активными. Позже близняшки перестали спать, плакали, не откликались на голоса родителей, не интересовались игрушками, разучились пользоваться горшком.

Врачи назначали им медикаментозное лечение и процедуры, но это не помогло. Варя стала агрессивной, а Маша затихла. К трем годам дочкам диагностировали расстройство аутистического спектра.

После курсов лечения их состояние улучшилось: близняшки начали повторять движения, произносить звуки, стали внимательнее и усидчивее. Сейчас Варя и Маша ходят в детсад, через год начнут учиться по адаптированной школьной программе.

«В нашем городе дочки регулярно занимаются с дефектологом и нейропсихологом, мы оплачиваем занятия сами. Год назад «Русфонд» помог нам собрать деньги на курс лечения в краснодарском центре реабилитации. Теперь девочки учатся читать, рисуют, занимают себя, помогают по дому, их речь и просьбы стали более осмысленными», — поделилась мама Вари и Маши Татьяна Мирошниченко.

Однако девочкам необходимо продолжать лечение.

«У Вари и Маши расстройство аутистистического спектра, синдром дефицита внимания, моторная алалия (недоразвитие речи). Девочкам необходим курс реабилитации, задачи — развитие крупной и мелкой моторики, повышение произвольности внимания, активизация речи, коррекция нежелательного поведения», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Родители девочек работают в доме культуры. Их зарплат не хватает для оплаты курсового лечения. Всего требуется 415 811 рублей.

Как помочь Маше и Варе?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Маши и Вари Мирошниченко);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Маши и Вари Мирошниченко. Без НДС.

Ранее Юга.ру писали, как краснодарский фонд «Открытая среда» помогает работать и жить людям с аутизмом.

Дети Дети с инвалидностью Ейский район Здоровье Инвалидность Краснодар Медицина Русфонд

Новости

В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Три цвета: Красный»
В Ейске семилетним Варе и Маше Мирошниченко требуется дорогостоящее лечение. Как помочь?
Во Владикавказе нашли раннюю работу самого дорогого художника России
Храм костей. Вышел трейлер продолжения хоррора «28 лет спустя»
Власти Краснодарского края опровергли информацию о большом нефтяном пятне в Черном море. Но не сразу
В Ростовской области начали выращивать гигантских пресноводных креветок

Лента новостей

Эскарго по-кубански
3 сентября, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
4 сентября, 14:04
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
Где именно?
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
2 сентября, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте