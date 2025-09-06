В Ейске семилетним Варе и Маше Мирошниченко требуется дорогостоящее лечение. Как помочь?
«Русфонд» начал сбор средств сестрам-близняшкам из Ейска с расстройством аутистического спектра на курсовое лечение
До года Маша и Варя развивались нормально и росли активными. Позже близняшки перестали спать, плакали, не откликались на голоса родителей, не интересовались игрушками, разучились пользоваться горшком.
Врачи назначали им медикаментозное лечение и процедуры, но это не помогло. Варя стала агрессивной, а Маша затихла. К трем годам дочкам диагностировали расстройство аутистического спектра.
После курсов лечения их состояние улучшилось: близняшки начали повторять движения, произносить звуки, стали внимательнее и усидчивее. Сейчас Варя и Маша ходят в детсад, через год начнут учиться по адаптированной школьной программе.
«В нашем городе дочки регулярно занимаются с дефектологом и нейропсихологом, мы оплачиваем занятия сами. Год назад «Русфонд» помог нам собрать деньги на курс лечения в краснодарском центре реабилитации. Теперь девочки учатся читать, рисуют, занимают себя, помогают по дому, их речь и просьбы стали более осмысленными», — поделилась мама Вари и Маши Татьяна Мирошниченко.
Однако девочкам необходимо продолжать лечение.
«У Вари и Маши расстройство аутистистического спектра, синдром дефицита внимания, моторная алалия (недоразвитие речи). Девочкам необходим курс реабилитации, задачи — развитие крупной и мелкой моторики, повышение произвольности внимания, активизация речи, коррекция нежелательного поведения», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.
Родители девочек работают в доме культуры. Их зарплат не хватает для оплаты курсового лечения. Всего требуется 415 811 рублей.
Как помочь Маше и Варе?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Маши и Вари Мирошниченко);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Маши и Вари Мирошниченко. Без НДС.
