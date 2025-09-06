В Ейске семилетним Варе и Маше Мирошниченко требуется дорогостоящее лечение. Как помочь?

«Русфонд» начал сбор средств сестрам-близняшкам из Ейска с расстройством аутистического спектра на курсовое лечение

До года Маша и Варя развивались нормально и росли активными. Позже близняшки перестали спать, плакали, не откликались на голоса родителей, не интересовались игрушками, разучились пользоваться горшком.

Врачи назначали им медикаментозное лечение и процедуры, но это не помогло. Варя стала агрессивной, а Маша затихла. К трем годам дочкам диагностировали расстройство аутистического спектра.

После курсов лечения их состояние улучшилось: близняшки начали повторять движения, произносить звуки, стали внимательнее и усидчивее. Сейчас Варя и Маша ходят в детсад, через год начнут учиться по адаптированной школьной программе.

«В нашем городе дочки регулярно занимаются с дефектологом и нейропсихологом, мы оплачиваем занятия сами. Год назад «Русфонд» помог нам собрать деньги на курс лечения в краснодарском центре реабилитации. Теперь девочки учатся читать, рисуют, занимают себя, помогают по дому, их речь и просьбы стали более осмысленными», — поделилась мама Вари и Маши Татьяна Мирошниченко.

Однако девочкам необходимо продолжать лечение.

«У Вари и Маши расстройство аутистистического спектра, синдром дефицита внимания, моторная алалия (недоразвитие речи). Девочкам необходим курс реабилитации, задачи — развитие крупной и мелкой моторики, повышение произвольности внимания, активизация речи, коррекция нежелательного поведения», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Родители девочек работают в доме культуры. Их зарплат не хватает для оплаты курсового лечения. Всего требуется 415 811 рублей .



Как помочь Маше и Варе?