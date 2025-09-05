Власти Краснодарского края опровергли информацию о большом нефтяном пятне в Черном море. Но не сразу

Предыстория: 29 августа в порту Новороссийска при погрузке произошла утечка нефтепродуктов. 1 сентября стало известно, что в Черное море попало около 4-5 тонн нефтепродуктов, а площадь нефтяного пятна составила около 75 кв. км. Тогда оно прошло в Анапу и направлялось в сторону Керченского пролива. 2 сентября специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный рассказал ТАСС, что площадь разлива нефтепродуктов увеличилась до 350 кв. км., а объем утечки превысил 10 тонн.

4 сентября оперативный штаб Краснодарского края назвал эту информацию фейком. По данным властей, площадь загрязнения в акватории Черного моря составляет 0,35 кв. км. — то есть, в тысячу раз меньше. В оперштабе отметили, что аварийные службы уже собрали нефтепродукты и ликвидировали последствия разлива еще 30 августа. Несмотря на обвинение в фейке, агентство ТАСС публикацию не удалило .

Ситуацию прокомментировал Евгений Витишко и заявил, что властям региона стоило сразу опровергнуть несоответствующую информацию, чтобы «окончательно не ввергать Анапу и ее отдыхающих в уныние».



Также эксперт сообщил СМИ, что сейчас нельзя однозначно сказать — что это за нефтепродукт, но искать виновника выброса в первую очередь стоит в районе Новороссийска. По его словам, последствий этого разлива должны оказаться более легкими по сравнению с декабрьским ЧС.



Витишко отметил, что направление ветра сейчас поменялось, поэтому основную часть пятна, скорее всего, унесет течением в открытое море, где со временем «произойдет его естественное рассеивание и разложение».



Напомним, что после публикаций о разливе нефти в порту Новороссийска, волонтеры штаба «Жемчужная» вновь стали находить множество птиц со следами нефтепродуктов, отличных от мазута. Помимо этого, именно в эти даты они фиксировали выбросы нефтепродуктов неизвестного происхождения.