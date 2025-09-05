Тепло и солнечно, а на побережье сильный ветер. Какая погода ожидается на Кубани в первые выходные осени
Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани 6 и 7 сентября
Краснодарский ЦГМС сообщил прогноз на 6 и 7 сентября в Краснодаре.
В оба дня температура воздуха составит 30 °С, ветер 4 м/с. Будет солнечно, без осадков.
На побережье Краснодарского края стартует бархатный сезон:
В крае в выходные в регионе ожидается переменная облачность без осадков, ветер 5-10 м/с, местами порывы дойдут до 12-14 м/с, в районе Новороссийска — до 15-20 м/с.
Температура воздуха на Азовском побережье — 25-30 °С, на Черноморском — 27-32 °С. Температура воздуха в горах — 14-19 °С.
Как писали Юга.ру, 4 сентября из-за непогоды самолет не полетел из Геленджика в Москву. Пассажиров отправили на автобусе в аэропорт Минеральных Вод.
