Тепло и солнечно, а на побережье сильный ветер. Какая погода ожидается на Кубани в первые выходные осени

Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани 6 и 7 сентября

В оба дня температура воздуха составит 30 °С, ветер 4 м/с. Будет солнечно, без осадков.

Краснодарский ЦГМС сообщил прогноз на 6 и 7 сентября в Краснодаре.

В крае в выходные в регионе ожидается переменная облачность без осадков, ветер 5-10 м/с, местами порывы дойдут до 12-14 м/с, в районе Новороссийска — до 15-20 м/с.

Температура воздуха на Азовском побережье — 25-30 °С, на Черноморском — 27-32 °С. Температура воздуха в горах — 14-19 °С.