Тепло и солнечно, а на побережье сильный ветер. Какая погода ожидается на Кубани в первые выходные осени

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани 6 и 7 сентября

Краснодарский ЦГМС сообщил прогноз на 6 и 7 сентября в Краснодаре. 

В оба дня температура воздуха составит 30 °С, ветер 4 м/с. Будет солнечно, без осадков. 

На побережье Краснодарского края стартует бархатный сезон:

В крае в выходные в регионе ожидается переменная облачность без осадков, ветер 5-10 м/с, местами порывы дойдут до 12-14 м/с, в районе Новороссийска — до 15-20 м/с. 

Температура воздуха на Азовском побережье — 25-30 °С, на Черноморском — 27-32 °С. Температура воздуха в горах — 14-19 °С.

Как писали Юга.ру, 4 сентября из-за непогоды самолет не полетел из Геленджика в Москву. Пассажиров отправили на автобусе в аэропорт Минеральных Вод.

Азовское море Город Краснодар Погода Черное море

Новости

Власти Краснодарского края опровергли информацию о большом нефтяном пятне в Черном море. Но не сразу
В Ростовской области начали выращивать гигантских пресноводных креветок
В 2025 году Анапа не досчиталась почти 3 млн туристов из-за разлива нефти
Концерты, маркет локальных брендов, мастер-классы, творческие активности. В Краснодаре пройдет фестиваль уличной культуры «Голос города»
Вода в Черном море снова прогрелась до 27 °С. Где на побережье Краснодарского края комфортно купаться в первые выходные осени
Жители Краснодара не могли забрать свои автомобили со штрафстоянки из-за неработающего интернета

Лента новостей

Эскарго по-кубански
3 сентября, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
Вчера, 14:04
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
Где именно?
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
2 сентября, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте