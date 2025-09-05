В Анапе экс-чиновнику дали 10 лет колонии за взятку в 2,6 млн рублей, которую он получил при строительстве школ
Бывшему начальнику управления капстроительства Анапы дали 10 лет колонии за взятку
5 сентября прокуратура Краснодарского края сообщила, что суд Анапы вынес при говор в отношении 42-летнего бывшего начальника управления капитального строительства курорта. Следствие установило, что чиновник получил от подрядчика, который возводил две школы, 2 млн 650 тыс. рублей. Обвиняемый ускорял подписание документов о приемке выполненных строительных работ.
Кроме того, он злоупотребил своими полномочиями при подписании актов выполненных работ без их фактической проверки и контроля.
В Краснодарском крае экс-главу филиала вуза признали виновной в коммерческом подкупе:
Суд признал чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Бывший начальник управления капитального строительства Анапы получил 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима с лишением права восемь лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления со штрафом 80 тыс. рублей.
Полученные в качестве взятки деньги конфискованы судом в доход государства.
Как писали Юга.ру, экс-глава Краснодарского краевого суда лишился имущества на 13 млрд рублей.