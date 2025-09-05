В Анапе экс-чиновнику дали 10 лет колонии за взятку в 2,6 млн рублей, которую он получил при строительстве школ

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бывшему начальнику управления капстроительства Анапы дали 10 лет колонии за взятку

5 сентября прокуратура Краснодарского края сообщила, что суд Анапы вынес при говор в отношении 42-летнего бывшего начальника управления капитального строительства курорта. Следствие установило, что чиновник получил от подрядчика, который возводил две школы, 2 млн 650 тыс. рублей. Обвиняемый ускорял подписание документов о приемке выполненных строительных работ.

Кроме того, он злоупотребил своими полномочиями при подписании актов выполненных работ без их фактической проверки и контроля.

В Краснодарском крае экс-главу филиала вуза признали виновной в коммерческом подкупе:

Суд признал чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Бывший начальник управления капитального строительства Анапы получил 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима с лишением права восемь лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления со штрафом 80 тыс. рублей.

Полученные в качестве взятки деньги конфискованы судом в доход государства.

Как писали Юга.ру, экс-глава Краснодарского краевого суда лишился имущества на 13 млрд рублей.

Анапа Деньги Коррупция Правосудие Строительство Суд Чиновники Школа

Новости

