В Анапе экс-чиновнику дали 10 лет колонии за взятку в 2,6 млн рублей, которую он получил при строительстве школ

5 сентября прокуратура Краснодарского края сообщила, что суд Анапы вынес при говор в отношении 42-летнего бывшего начальника управления капитального строительства курорта. Следствие установило, что чиновник получил от подрядчика, который возводил две школы, 2 млн 650 тыс. рублей. Обвиняемый ускорял подписание документов о приемке выполненных строительных работ.

Кроме того, он злоупотребил своими полномочиями при подписании актов выполненных работ без их фактической проверки и контроля.