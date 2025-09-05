За лето 2025 года Курорт Красная Поляна посетили больше 870 тыс. гостей

Целевая аудитория Курорта Красная Поляна значительно расширилась. Этим летом его посещали гости самых разных возрастов — от активной молодежи до родителей с детьми. Этому способствовала развитая инфраструктура, учитывающая потребности разных возрастных групп, а также широкий выбор развлечений, включая программы для самых маленьких. Дополнительными факторами привлекательности стали спа-центры, открытые бассейны и трансфер до Черного моря.

Глубина бронирования составила в среднем 2-4 недели. Наибольший туристический поток пришелся на июль и август, что связано с благоприятными погодными условиями в горах.

На Курорте Красная Поляна подвели итоги прошедшего лета. С июня по август его посетили больше 870 тыс. гостей, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Около 270 тыс. туристов провели на Курорте Красная Поляна один день, а 600 тыс. предпочли остановиться в горах на несколько суток.

Курортная инфраструктура остается особенно востребованной у жителей российских мегаполисов. При этом фиксируют и растущий интерес со стороны регионов Южной России. Кроме того, этим летом заметно увеличился поток иностранных туристов из стран Ближнего Востока — Омана, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ.

Одним из самых ярких событий сезона стал фестиваль ИГРА, который объединил спортсменов, музыкантов и поклонников активного отдыха. С 10 по 17 августа его посетили больше 10 тыс. человек.

Летний сезон стал для курорта не только временем активного привлечения новых гостей, но и успешного развития программы лояльности. Ее участники, накапливая баллы, могут частично оплачивать покупки, пользоваться привилегиями в отелях и получать дополнительные скидки на различные услуги.

Для тех, кто хочет продлить каникулы, до 30 сентября действует специальное предложение «Наполни свое лето» .

Этим летом Курорт Красная Поляна совместно с аэропортом Сочи первым в России представил уникальный сервис, позволяющий гостям отеля Риксос Красная Поляна пройти регистрацию на авиарейс и сдать багаж заблаговременно. Теперь путешественники могут получить посадочный талон и передать свои чемоданы еще до выезда из объекта размещения.

В этом сезоне на курорте появился новый аттракцион — маунтинкарты. Старт находится на высоте 1130 метров, финиш — на Поляне 960. Общая протяженность трассы составляет 1300 метров.

Также на высоте 2050 метров над уровнем моря, в живописной долине Цирк-2, летом начал работу новый палаточный кемпинг. Гостям предлагаются уютные двухместные палатки, оборудованные всем необходимым. Есть освещение и электричество, настольные игры, корнхолл и бадминтон, площадка для йоги и тренировок на свежем воздухе, телескоп для наблюдения за звездами.

Параллельно Курорт Красная Поляна уже начал активную подготовку к зимнему сезону. Открыта продажа сезонных ски-пассов. Весь сентябрь скидка на абонемент составит 15%, с октября по ноябрь — 10%.

Важно отметить, что на Курорте Красная Поляна, благодаря особым климатическим условиям и уникальному природному ландшафту, самый продолжительный период катания — с декабря по май. Также в долине Цирк-2 традиционно каждый год открывается дополнительная сессия для лыжников и сноубордистов, которая длится до середины июля.

Приобрести абонементы можно в интернет-магазине на официальном сайте курорта. Ски-пассы позволяют пользоваться всеми горнолыжными трассами и сноупарками в зимнем сезоне 2025/2026, включая вечернее катание и экскурсионный подъем в горы без снаряжения.

Также открыто бронирование жилья на зимний период. Это отличная возможность сэкономить.