Вместо «утраты доверия» — «предельный возраст службы». Экс-замглавы МЧС Кубани пытается оспорить свое увольнение

Краснодарский край

  • Сергей Симоненко © Скриншот сайта 23.mchs.gov.ru
    Сергей Симоненко © Скриншот сайта 23.mchs.gov.ru

Бывший замначальника МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко через суд оспаривает основания своего увольнения

4 сентября ТАСС сообщило, что экс-замглавы МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко через суд пытается оспорить свое увольнение из ведомства. Он требует изменить формулировку в приказе: «утрату доверия» заменить на «достижение предельного возраста службы».

Симоненко получил отказ. Суд утверждает, что к моменту рапорта об увольнении в связи с возрастом у ведомства уже были основания для расторжения контракта по утрате доверия. Симоненко подал жалобу на такое решение суда.

На Кубани арестовали главу регионального «Бессмертного полка»:

Напомним, 1 августа 2024 года следователи задержали на рабочем месте заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.

3 августа стало известно, у экс-замглавы ведомства и его семьи нашли 250 млн рублей, больше 50 объектов недвижимости и 20 машин. Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства это имущество как приобретенное незаконным путем.

Позже выяснилось, что среди активов Симоненко значатся 55 объектов недвижимости и 32 автомобиля общей стоимостью 360 млн рублей. Все перешло государству.

Кроме того, заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю обвиняют в организации покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушения на поджоги автомобилей (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ, три эпизода).

Как писали Юга.ру, 19 августа имущество экс-председателя Краснодарского краевого суда Чернова обратили в доход России. У него изъяли 87 объектов недвижимости стоимостью больше 10 млрд рублей.

