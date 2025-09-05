Российский онлайн-рынок бытовых услуг может вырасти до 27 трлн рублей к 2026 году — ВЭФ

Онлайн-рынок бытовых услуг в России к 2026 году может достигнуть 27 трлн рублей. Такой прогноз привели на Восточном экономическом форуме, отметив огромный потенциал цифровых платформ для развития регионов

По данным исследования Института Гайдара, объем рынка платных бытовых услуг в 2024 году оценили в 17,9 трлн рублей, а к 2026 году этот показатель может достичь 27 трлн рублей. Эти цифры привел управляющий директор «Авито» Влад Федулов на сессии ВЭФ.

«Здесь повторилась история развития товарных платформ: специалист из любого региона, будь то юрист, бухгалтер или дизайнер, может предоставлять свои услуги клиентам из других регионов, — сказал он. — У цифровых платформ услуг колоссальный потенциал для дальнейшего развития».

На сессии также выступил председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов. Он предложил применять на Дальнем Востоке экспериментальные регуляторные режимы для цифровых платформ. По его мнению, регион может стать площадкой для апробации новых нормативных решений.

Шаронов напомнил о новом законе о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года. Он считает, что регулирующие нормы должны применяться только в тех сегментах, где есть реальные риски для операторов платформ, продавцов и покупателей. По его словам, закон поможет обеспечить налоговую прозрачность через специальные режимы, включая самозанятость.

Влад Федулов считает, что главная угроза для рынка — недифференцированное регулирование. Важно выделить цифровые платформы занятости в отдельную категорию. По его мнению, это повысит прозрачность отношений между заказчиками и исполнителями и предотвратит сокрытие трудовых отношений. Для государства перевод услуг онлайн-формата в регулируемое поле обеспечит контроль за добросовестным ведением бизнеса и налоговыми поступлениями.

