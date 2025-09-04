На набережной Геленджика будут неделю бесплатно показывать фильмы. Публикуем расписание кинопоказов

С 6 по 12 сентября в Геленджике пройдут кинопоказы под открытым небом. Зрителям покажут документалки, американские и европейские художественные фильмы разных лет

Пресс-служба проекта Art Seasons сообщила Юга.ру, что с 6 по 12 сентября в Геленджике в рамках фестиваля актуальной культуры «Сезоны» пройдет серия бесплатных кинопоказов.

В программу вошли документальные фильмы о художниках и модельерах и известные художественные зарубежные и советские фильмы разных эпох, в том числе в отреставрированных версиях.