На набережной Геленджика будут неделю бесплатно показывать фильмы. Публикуем расписание кинопоказов

Краснодарский край

С 6 по 12 сентября в Геленджике пройдут кинопоказы под открытым небом. Зрителям покажут документалки, американские и европейские художественные фильмы разных лет

Пресс-служба проекта Art Seasons сообщила Юга.ру, что с 6 по 12 сентября в Геленджике в рамках фестиваля актуальной культуры «Сезоны» пройдет серия бесплатных кинопоказов.

В программу вошли документальные фильмы о художниках и модельерах и известные художественные зарубежные и советские фильмы разных эпох, в том числе в отреставрированных версиях.

Расписание кинопоказов:

  • 6 сентября в 19:00 — комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» — о лете и дружбе, где мальчик тайно возвращается в лагерь, откуда его с позором выгнали (6+);
  • 6 сентября в 21:00 — роуд-муви режиссера Уэса Андерсона «Королевство полной луны» о бунтующих подростках (18+);
  • 7 сентября в 19:00 — документальный фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». Восстановленная версия в сопровождении оригинальной звуковой дорожки (12+);
  • 7 сентября в 21:00 — документальный фильм «Кусама: Бесконечные Миры» — история одной из самых популярных современных художниц Яей Кусаме (16+);
  • 8 сентября в 19:00 — документальный фильм ‎«Версаче» ‎о знаменитом итальянском модельере Джанни Версаче и свободе творчества (18+);
  • 8 сентября в 21:00 — документальный фильм «Диор и я»‎. Картина о первых днях работы бельгийского дизайнера Рафа Симонса на посту креативного директора Dior (18+);
  • 9 сентября в 19:00 — документальный фильм «Бэнкси» — история о самом знаменитом анониме уличного искусства (12+);
  • 9 сентября в 21:00 — триллер Жака Дере «Бассейн» в 4К-реставрации. В главных ролях — Ален Делон, Роми Шнайдер и Джейн Биркин (18+);
  • 10 сентября в 19:00 — советский фильм «Любить» Михаила Калика — манифест о сложных отношениях современных мужчины и женщины. Зрителям покажут полную версию фильма 1991 года, которая включает ранее удаленные советской цензурой фрагменты (16+);
  • 10 сентября в 21:00 — драма Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота», которая открыла миру актрису Лив Тайлер.

Вход бесплатный, однако требуется регистрация. Кинопоказы пройдут на летней площадке у ресторанов «Рыбинск» и «Сыроварня» по улице Лермонтовский бульвар, 11.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону пройдет трехнедельный южный фестиваль культуры «Чистое поле».

