С 5 по 12 сентября на берегу Черного моря пройдет фестиваль, объединяющий независимую музыку и театр, современную хореографию и авторское кино

Пресс-служба проекта Art Seasons сообщила Юга.ру, что с 5 по 12 сентября в «Геленджик Арене» снова пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны», «объединяющий музыку, театр, танец и кино на фоне Черноморского побережья». В программе — выступления ведущих представителей молодой сцены, экспериментальные театральные формы и современные хореографические проекты. Фестиваль 5 сентября откроет опен-эйр на площади перед «Геленджик Ареной». Выступят инди-группы «Сироткин» и Zoloto, певица и резидент творческого объединения GAZ Минаева и коллектив из Дагестана «нееет, ты что» с миксом фанка, хип-хопа, джаза и психоделики.

Архангельский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар: Какие спектакли покажет?

Московский театр «Новая Опера» 7 сентября покажет новую версию балета «Свадебка» в постановке хореографа Павла Глухова. «Он интерпретирует партитуру Стравинского через призму «Грозы» Островского: обогащает сюжет деталями, персонажей — характерными чертами, хореографию — психологической глубиной», — сообщили организаторы. В спектакле также задействован хор и фольклорный ансамбль Hodíla ízba. «Свадебка» удостоена гран-при «Московской Арт Премии».

Спектакль «Свадебка» © Фото Марии Хуторцевой, предоставлено пресс-службой Art.Seasons

8 и 9 сентября независимый театральный проект КОМНАТА4 покажет спектакль «Кроткая» по мотивам одноименного рассказа Достоевского. «Это один из их ключевых спектаклей, где глубина текста встречается с актуальной сценической формой. В основу постановки легла трагическая история юной девушки, чья жизнь преждевременно оборвалась. Сюжет рассказа переплетает жестокость и нежность, отчаяние и надежду», — поделились организаторы. Проект КОМНАТА4 основали выпускники ВГИКа и ГИТИСа. Репертуар труппы — это современная драматургия и переосмысленная классика.

Фестиваль завершится 11 и 12 сентября показами спектакля «Б.Р.», посвященного российскому поэту уральской школы Борису Рыжему, которого называли «последним советским поэтом» и «самым ярким обещанием в отечественной лирике 1990-х». «Главная особенность спектакля — это совмещение современной поэзии, хореографии и музыки. Через такую сложносочиненную форму мы предлагаем зрителям узнать о быстрой и яркой жизни человека, который мог бы сейчас жить среди нас и которого можно назвать героем нашего времени», — поделился режиссер спектакля Даниил Романов. Спектакль «Б.Р.» покажут на уличной сцене «Геленджик Арены», стилизованной под крышу многоэтажки.

Также в программе фестиваля творческие мастер-классы, лекции, дискуссии и открытые показы авторских фильмов.



Точное раписание и информацию о билетах можно найти на официальном сайте проекта Art Seasons. Фестиваль «Сезоны» впервые состоялся в Геленджике в 2021 году. Тогда были представлены спектакли «Дядя Ваня» Льва Додина, «УтроВечер» Владимира Варнавы и «Транссиб» от Мастерской Брусникина. Фестиваль организует культурно-образовательный проект Art Seasons. Его цель — создание новой точки на культурной карте России не только для жителей Краснодарского края, но и для всех заинтересованных зрителей страны.