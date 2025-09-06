В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Три цвета: Красный»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре 14 сентября покажут финальный фильм из трилогии польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского (18+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 14 сентября показ драмы «Три цвета: Красный». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Давидом Джинчарадзе.

Ленту в 1994 году выпустил польский постановщик Кшиштоф Кесьлевский. За свою картину он получил три номинации на «Оскар» (режиссер, сценарий, работа оператора).

Читайте также:

Студентка Женевского университета Валентина подрабатывает моделью. Однажды она случайно сбивает собаку судьи на пенсии Жозефа. Между новыми знакомыми возникает симпатия.

Валентина и Жозеф отправляются на пароме в Англию. Во время шторма судно тонет. Лишь немногим удается спастись, среди них — Валентина и главные герои двух первых частей трилогии, Доминик и Кароль («Три цвета: Белый») и Жюли и Оливье («Три цвета: Синий»).

Фильм будут показывать на французском языке с русскими субтитрами.

Начало 14 сентября в 18:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 500 рублей. С собой можно приносить еду и безалкогольные напитки.

Как писали Юга.ру, 

Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Три цвета: Красный»
В Ейске семилетним Варе и Маше Мирошниченко требуется дорогостоящее лечение. Как помочь?
Во Владикавказе нашли раннюю работу самого дорогого художника России
Храм костей. Вышел трейлер продолжения хоррора «28 лет спустя»
Власти Краснодарского края опровергли информацию о большом нефтяном пятне в Черном море. Но не сразу
В Ростовской области начали выращивать гигантских пресноводных креветок

Лента новостей

Эскарго по-кубански
3 сентября, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
4 сентября, 14:04
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
Где именно?
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
2 сентября, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте