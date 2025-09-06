В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Три цвета: Красный»

В Краснодаре 14 сентября покажут финальный фильм из трилогии польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского (18+)

Ленту в 1994 году выпустил польский постановщик Кшиштоф Кесьлевский. За свою картину он получил три номинации на «Оскар» (режиссер, сценарий, работа оператора).

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 14 сентября показ драмы «Три цвета: Красный». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Давидом Джинчарадзе.

Студентка Женевского университета Валентина подрабатывает моделью. Однажды она случайно сбивает собаку судьи на пенсии Жозефа. Между новыми знакомыми возникает симпатия.

Валентина и Жозеф отправляются на пароме в Англию. Во время шторма судно тонет. Лишь немногим удается спастись, среди них — Валентина и главные герои двух первых частей трилогии, Доминик и Кароль («Три цвета: Белый») и Жюли и Оливье («Три цвета: Синий»).

Фильм будут показывать на французском языке с русскими субтитрами.

Начало 14 сентября в 18:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 500 рублей. С собой можно приносить еду и безалкогольные напитки.