Встреча с художницами и экскурсия. В Краснодаре состоится финисаж выставки «Ах, лето!»

В краснодарском арт-пространстве «Сити-холл» пройдет торжественное закрытие выставки живописи (0+)

Краснодарский Союз художников анонсировал на 7 сентября финисаж выставки живописи «Ах, лето!», которая работала в кубанской столице с 8 июня. Финисаж — торжественное закрытие временной экспозиции. Участники смогут в последний раз посмотреть на картины художниц Татьяны Шулаевой, Виктории Валиевой, Ирины Абрамовой, Марии Октябрьской и Татьяны Павлоградской.

Помимо этого в программе презентация новых работ художниц Марии Октябрьской и Ирины Абрамовой, встреча с авторами картин и экскурсия. Ведущая вечера — арт-куратор Ольга Трапицына. Мероприятие состоится 7 сентября в 19:00 в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.