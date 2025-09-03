Встреча с художницами и экскурсия. В Краснодаре состоится финисаж выставки «Ах, лето!»
В краснодарском арт-пространстве «Сити-холл» пройдет торжественное закрытие выставки живописи (0+)
Краснодарский Союз художников анонсировал на 7 сентября финисаж выставки живописи «Ах, лето!», которая работала в кубанской столице с 8 июня.
Финисаж — торжественное закрытие временной экспозиции.
Участники смогут в последний раз посмотреть на картины художниц Татьяны Шулаевой, Виктории Валиевой, Ирины Абрамовой, Марии Октябрьской и Татьяны Павлоградской.
Помимо этого в программе презентация новых работ художниц Марии Октябрьской и Ирины Абрамовой, встреча с авторами картин и экскурсия. Ведущая вечера — арт-куратор Ольга Трапицына.
Мероприятие состоится 7 сентября в 19:00 в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, 6 и 7 сентября в Краснодаре пройдет выставка «Культ личности ребенка» с лекциями о зачатии и воспитании.