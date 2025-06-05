Живопись, графика и батик. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «Ах, лето!..»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре представят работы пяти художников (0+)

Сеть «Монитор» анонсировала на 8 июня открытие выставки современного искусства «Ах, лето!..». Зрителям покажут живопись, графику и батик.

В экспозицию вошли работы пяти художников. Среди авторов — Татьяна Шулаева, Виктория Валиева, Ирина Абрамова, Мария Октябрьская, Татьяна Павлоградская.

Читайте также:

«Сочные, яркие и атмосферные работы, как солнечные зайчики, передают атмосферу тепла и цветения природы. Авторы вдохновлялись красотой летнего дня, нежными восходами и яркими закатами», — рассказали организаторы.

Вернисаж состоится 8 июня в 19:00. Можно будет лично познакомиться с художниками.

Выставка будет работать до 8 сентября в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.

Батик — ручная роспись по ткани (шелк, хлопок, шерсть, синтетика) с использованием специальной краски. Техника издавна известна народам Индонезии и Индии.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко работает выставка «Идеальный друг». Она посвящена истории взаимоотношений человека и собаки.

Афиша Выставки Искусство Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Живопись, графика и батик. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «Ах, лето!..»
В Анапе снова запах газа и нефтепродуктов. Власти объяснили, что он доносится от танкеров, стоящих на рейде в Новороссийске
Российский союз туриндустрии призвал власти Анапы пересмотреть решение о закрытии замазученных пляжей
Онкологи Краснодара вымогали деньги у пациентов за процедуры и госпитализации — СМИ
В Краснодаре отремонтируют улицу Лаперуза. Жители давно жаловались на ее состояние
Удар током, кишечные инфекции, штрафы. Власти Краснодара напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах

Лента новостей

Реклама на сайте