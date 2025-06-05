Живопись, графика и батик. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «Ах, лето!..»

Сеть «Монитор» анонсировала на 8 июня открытие выставки современного искусства «Ах, лето!..». Зрителям покажут живопись, графику и батик.

«Сочные, яркие и атмосферные работы, как солнечные зайчики, передают атмосферу тепла и цветения природы. Авторы вдохновлялись красотой летнего дня, нежными восходами и яркими закатами», — рассказали организаторы.

Вернисаж состоится 8 июня в 19:00. Можно будет лично познакомиться с художниками.

Выставка будет работать до 8 сентября в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.