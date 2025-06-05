Живопись, графика и батик. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «Ах, лето!..»
В Краснодаре представят работы пяти художников (0+)
Сеть «Монитор» анонсировала на 8 июня открытие выставки современного искусства «Ах, лето!..». Зрителям покажут живопись, графику и батик.
В экспозицию вошли работы пяти художников. Среди авторов — Татьяна Шулаева, Виктория Валиева, Ирина Абрамова, Мария Октябрьская, Татьяна Павлоградская.
«Сочные, яркие и атмосферные работы, как солнечные зайчики, передают атмосферу тепла и цветения природы. Авторы вдохновлялись красотой летнего дня, нежными восходами и яркими закатами», — рассказали организаторы.
Вернисаж состоится 8 июня в 19:00. Можно будет лично познакомиться с художниками.
Выставка будет работать до 8 сентября в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.
Батик — ручная роспись по ткани (шелк, хлопок, шерсть, синтетика) с использованием специальной краски. Техника издавна известна народам Индонезии и Индии.
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