В Ставропольском крае работорговец получил 10 лет тюрьмы. Он продал человека за 5 тыс. рублей и 50 кг колбасы
Районный суд Ставропольского края признал жителя виновным в участии в преступном сообществе и торговле людьми
1 сентября пресс-служба судов Ставропольского края сообщила, что Шпаковский районный суд признал гражданина К. виновным в участии в преступном сообществе и купле-продаже человека в целях его эксплуатации (ч. 2 ст. 210, п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ).
По данным суда, в начале 2019 года некий гражданин Ю. создал преступную группировку. В нее входили четыре сообщества, работающие в разных районах края — от Труновского до Невинномысска. Они совершали тяжкие преступления ради наживы.
В апреле 2023 года члены одной из таких групп нашли жертву — мужчину (гражданина П.). Под обманным предлогом его увезли в Михайловск и стали укрывать в домовладении.
Позже гражданин К. продал потерпевшего организатору ОПГ гражданину Ю. за 5 тыс. рублей и 50 килограммов колбасы. Мужчину планировали использовать для эксплуатации на животноводческой ферме, а затем — перепродать третьим лицам.
Суд назначил гражданину К. 10 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
