В Ставропольском крае работорговец получил 10 лет тюрьмы. Он продал человека за 5 тыс. рублей и 50 кг колбасы

Районный суд Ставропольского края признал жителя виновным в участии в преступном сообществе и торговле людьми

1 сентября пресс-служба судов Ставропольского края сообщила, что Шпаковский районный суд признал гражданина К. виновным в участии в преступном сообществе и купле-продаже человека в целях его эксплуатации (ч. 2 ст. 210, п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ).

По данным суда, в начале 2019 года некий гражданин Ю. создал преступную группировку. В нее входили четыре сообщества, работающие в разных районах края — от Труновского до Невинномысска. Они совершали тяжкие преступления ради наживы.