В Ставропольском крае работорговец получил 10 лет тюрьмы. Он продал человека за 5 тыс. рублей и 50 кг колбасы

Ставропольский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Районный суд Ставропольского края признал жителя виновным в участии в преступном сообществе и торговле людьми

1 сентября пресс-служба судов Ставропольского края сообщила, что Шпаковский районный суд признал гражданина К. виновным в участии в преступном сообществе и купле-продаже человека в целях его эксплуатации (ч. 2 ст. 210, п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ).

По данным суда, в начале 2019 года некий гражданин Ю. создал преступную группировку. В нее входили четыре сообщества, работающие в разных районах края — от Труновского до Невинномысска. Они совершали тяжкие преступления ради наживы.

Жители Усть-Лабинского района устроили народный сход против рабства из-за рассказов краснодарца:

В апреле 2023 года члены одной из таких групп нашли жертву — мужчину (гражданина П.). Под обманным предлогом его увезли в Михайловск и стали укрывать в домовладении.

Позже гражданин К. продал потерпевшего организатору ОПГ гражданину Ю. за 5 тыс. рублей и 50 килограммов колбасы. Мужчину планировали использовать для эксплуатации на животноводческой ферме, а затем — перепродать третьим лицам.

Суд назначил гражданину К. 10 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как писали Юга.ру, жительница Ставрополя выиграла первое в России дело о краже текстов из соцсетей.

Правосудие Преступления Ставрополье Суд Тюрьма

Новости

В Краснодаре на лекции расскажут, как искусство стало непонятным и почему это хорошо
Нападение гигантского борова. В Краснодаре в кино покажут хоррор «Пятачок. Кровь и желуди»
Встреча с художницами и экскурсия. В Краснодаре состоится финисаж выставки «Ах, лето!»
В Краснодарском крае состоится астропоход. Участники посмотрят на затмение Луны и Млечный Путь
В Абрау зацвел кактус, цветение которого длится один день
В Ставропольском крае работорговец получил 10 лет тюрьмы. Он продал человека за 5 тыс. рублей и 50 кг колбасы

Лента новостей

Эскарго по-кубански
Сегодня, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В районе аэропорта Краснодара перекроют часть улицы Фадеева
Сегодня, 13:06
В районе аэропорта Краснодара перекроют часть улицы Фадеева
Власти два года будут ремонтировать путепровод
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
Вчера, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте