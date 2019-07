View this post on Instagram

Именно так заявил собравшимся жителям станицы Кирпильской в зале ДК вечером 9 июля 2019 года и.о. главы района Алексей Гедзь: - По вашей просьбе мы вчера до 23:30 работали здесь. Я официально докладываю вам: лично разбирался вместе с начальником районного отдела полиции в каждой ситуации по тем данным, которые были получены ночью. Были осмотрены места проживания наёмных рабочих. Никакие факты, подтверждающие, что их насильно удерживают, не подтвердились, - уточнил Алексей Гедзь. - Мы ночью сидели вместе с мамой парня, который помог Игорю уехать. Парень стал практически героем, который вырвался откуда-то, почти сбежал от тех, кто его якобы удерживал. Ребята порядочные (тоже с ними общался лично) прочувствовали, прониклись ситуацией. Также мы общались с продавцом того магазина, куда заходил Игорь. На фоне эмоций сложилась версия, которая сейчас раскручивается в соцсетях. Да, обратился Игорь за помощью к местным подросткам. Да, пришёл в магазин. Да, проезжала в это время машина с лицами цыганской национальности. Но в этот рассказ не вплетались деньги, которые дали парню те, у кого он работал. Мы проверили ферму и те основания, по которым привлекаются люди для наёмного труда. Да, там находятся люди, у которых нет регистрации, и те, к которым у полиции возникли вопросы. Но это совсем другая история - совсем не та, которая всколыхнула сегодня Кирпильскую. Вчера мы сидели на фоне какой-то озлобленности: люди выкрикивали из зала, что и работники администрации, и представители полиции приехали для галочки. Абсолютно непонятна природа этой раскачки. Кстати, в некоторых усть-лабинских аккаунтах в Инстаграм в комментариях к постам высказывались предположения, что ситуация специально накручивается и непонятно, кому это нужно и почему именно нынешнему руководству района задают подобные вопросы. Кому нужна эта информационная битва? Получается, что обывателей используют в качестве пешек в собственных интересах? Возникают вопросы и к администраторам аккаунтов, которые не пресекают явно агрессивные обсуждения по теме межнациональных отношений.