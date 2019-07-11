В начале июля в соцсетях распространилось анонимное сообщение, в котором говорилось о том, что приехавший на заработки в Кирпильскую 22-летний Игорь рассказал местным жителям, что был в рабстве на местной ферме, но ему удалось сбежать.

«Сказал, чтоб был три дня в рабстве у местных жителей по улице Крупская, там хата, в пол вбиты колья, на цепях содержатся люди разных возрастов. Его похитили в Краснодаре, привезли сюда. Обращаться за помощью боялся, потому что угрожали», — говорилось в сообщении.

8 июля жители станицы вышли на центральную площадь к зданию администрации с требованием изгнания «рабовладельцев» из их населенного пункта. С ними поговорили представители районной администрации, полиции и прокуратуры. Они сообщили, что провели проверку и информация, распространенная в соцсетях, не подтвердилась.

«У кирпильского фермера действительно работал молодой человек из Краснодара. Парень, как выяснилось при проверке, прибыл в Усть-Лабинский район, чтобы заработать денег на свидание с девушкой. Но, поработав полдня, решил уйти. По пути, по словам начальника полиции, он встретил местных подростков и рассказал им о том, что кирпильский фермер держит людей в рабстве, придумав леденящие душу подробности», — сообщалось в аккаунте районной администрации в инстаграме.

По словам начальника ОМВД по Усть-Лабинскому району, правоохранительные органы проверили фермера, опросили 20 его наемных работников, которых также осмотрели медики — факты не подтвердились.

В районе развернули оперативную рабочую группу по решению сложившейся ситуации. В Кирпильскую приехали замглавы департамента внутренней политики Краснодарского края Александр Свириденко, начальник отдела по межнациональным отношениям и взаимодействию с национально-культурными объединениями при департементе Сергей Мозговой, начальник управления по межнациональным вопросам краевой администрации Александр Болдин, представители районной администрации и МВД. Они провели индивидуальные беседы с жителями станицы, собрали их жалобы, касающиеся в том числе найма незаконных мигрантов.

На встрече с жителями в местном Доме культуры принял участие и фермер, у которого работал краснодарец Игорь. По его словам, парень оказался не готов к тяжелой полевой работе, сам отказался от нее и ушел.

Позже краснодарца удалось разыскать. Его доставили в Кирпильскую, где вечером 9 июля снова прошло общее собрание. И.о. главы района Алексей Гедзь рассказал, что лично разбирался вместе с начальником полиции в ситуации. Они поговорили и с продавщицей магазина, в котором укрывался Игорь, когда за ним якобы гнались цыгане, и с парнями, которые помогли ему уехать.

«Были осмотрены места проживания наемных рабочих. Никакие факты, подтверждающие, что их насильно удерживают, не подтвердились. (…) На фоне эмоций сложилась версия, которая сейчас раскручивается в соцсетях. Да, обратился Игорь за помощью к местным подросткам. Да, пришел в магазин. Да, проезжала в это время машина с лицами цыганской национальности. Но в этот рассказ не вплетались деньги, которые дали парню те, у кого он работал. Мы проверили ферму, и те основания, по которым привлекаются люди для наемного труда. Да, там находятся люди, у которых нет регистрации, и те, к которым у полиции возникли вопросы. Но это совсем другая история — совсем не та, которая всколыхнула сегодня Кирпильскую», — заявил Гедзь.

Сам Игорь Ти рассказал свою версию произошедшего. По его словам, на ж/д вокзале в Краснодаре к нему подошли молодые люди и предложили заработать.

«Я повелся и поехал сюда. Как только я увидел, куда попал, у меняя появилось подозрение, что здесь что-то нечисто. У меня началась паника, потому что я оказался вдали от дома, и не было с собой даже телефона. Я хотел отработать сутки и уехать. Работодатель рассчитывал, что я буду работать дня два-три. Я решил, что он не хочет меня отпускать. Находившиеся там люди со специфичной внешностью не выходили за ворота, потому что не хотели привлекать к себе внимание, а я решил, что они не могут оттуда уйти. Я пошел по направлению к реке, оказался возле магазина и встретил других местных ребят. (...) Когда я уезжал, не ожидал, что будет такой ажиотаж. То есть я не думал, что все это выльется во что-то подобное», — сказал Ти.