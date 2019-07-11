«В пол вбиты колья, на цепях содержатся люди». Жители Усть-Лабинского района устроили народный сход против рабства из-за рассказов краснодарца. Позже он сказал, что его не так поняли
Силовики и чиновники разбираются в ситуации, якобы произошедшей с краснодарцем в станице Кирпильской Усть-Лабинского района Кубани
В начале июля в соцсетях распространилось анонимное сообщение, в котором говорилось о том, что приехавший на заработки в Кирпильскую 22-летний Игорь рассказал местным жителям, что был в рабстве на местной ферме, но ему удалось сбежать.
«Сказал, чтоб был три дня в рабстве у местных жителей по улице Крупская, там хата, в пол вбиты колья, на цепях содержатся люди разных возрастов. Его похитили в Краснодаре, привезли сюда. Обращаться за помощью боялся, потому что угрожали», — говорилось в сообщении.
8 июля жители станицы вышли на центральную площадь к зданию администрации с требованием изгнания «рабовладельцев» из их населенного пункта. С ними поговорили представители районной администрации, полиции и прокуратуры. Они сообщили, что провели проверку и информация, распространенная в соцсетях, не подтвердилась.
«У кирпильского фермера действительно работал молодой человек из Краснодара. Парень, как выяснилось при проверке, прибыл в Усть-Лабинский район, чтобы заработать денег на свидание с девушкой. Но, поработав полдня, решил уйти. По пути, по словам начальника полиции, он встретил местных подростков и рассказал им о том, что кирпильский фермер держит людей в рабстве, придумав леденящие душу подробности», — сообщалось в аккаунте районной администрации в инстаграме.
По словам начальника ОМВД по Усть-Лабинскому району, правоохранительные органы проверили фермера, опросили 20 его наемных работников, которых также осмотрели медики — факты не подтвердились.
В районе развернули оперативную рабочую группу по решению сложившейся ситуации. В Кирпильскую приехали замглавы департамента внутренней политики Краснодарского края Александр Свириденко, начальник отдела по межнациональным отношениям и взаимодействию с национально-культурными объединениями при департементе Сергей Мозговой, начальник управления по межнациональным вопросам краевой администрации Александр Болдин, представители районной администрации и МВД. Они провели индивидуальные беседы с жителями станицы, собрали их жалобы, касающиеся в том числе найма незаконных мигрантов.
На встрече с жителями в местном Доме культуры принял участие и фермер, у которого работал краснодарец Игорь. По его словам, парень оказался не готов к тяжелой полевой работе, сам отказался от нее и ушел.
Позже краснодарца удалось разыскать. Его доставили в Кирпильскую, где вечером 9 июля снова прошло общее собрание. И.о. главы района Алексей Гедзь рассказал, что лично разбирался вместе с начальником полиции в ситуации. Они поговорили и с продавщицей магазина, в котором укрывался Игорь, когда за ним якобы гнались цыгане, и с парнями, которые помогли ему уехать.
«Были осмотрены места проживания наемных рабочих. Никакие факты, подтверждающие, что их насильно удерживают, не подтвердились. (…) На фоне эмоций сложилась версия, которая сейчас раскручивается в соцсетях. Да, обратился Игорь за помощью к местным подросткам. Да, пришел в магазин. Да, проезжала в это время машина с лицами цыганской национальности. Но в этот рассказ не вплетались деньги, которые дали парню те, у кого он работал. Мы проверили ферму, и те основания, по которым привлекаются люди для наемного труда. Да, там находятся люди, у которых нет регистрации, и те, к которым у полиции возникли вопросы. Но это совсем другая история — совсем не та, которая всколыхнула сегодня Кирпильскую», — заявил Гедзь.
Сам Игорь Ти рассказал свою версию произошедшего. По его словам, на ж/д вокзале в Краснодаре к нему подошли молодые люди и предложили заработать.
«Я повелся и поехал сюда. Как только я увидел, куда попал, у меняя появилось подозрение, что здесь что-то нечисто. У меня началась паника, потому что я оказался вдали от дома, и не было с собой даже телефона. Я хотел отработать сутки и уехать. Работодатель рассчитывал, что я буду работать дня два-три. Я решил, что он не хочет меня отпускать. Находившиеся там люди со специфичной внешностью не выходили за ворота, потому что не хотели привлекать к себе внимание, а я решил, что они не могут оттуда уйти. Я пошел по направлению к реке, оказался возле магазина и встретил других местных ребят. (...) Когда я уезжал, не ожидал, что будет такой ажиотаж. То есть я не думал, что все это выльется во что-то подобное», — сказал Ти.
В администрации района также сообщили, что присутствующие в зале смогли убедиться, что на руках и шее парня нет никаких следов от каких-либо насильственных действий.
Собранные от местных жителей сообщения о нарушениях законодательства сейчас проверяются. Через две недели власти пообещали проинформировать их о результатах проверок.
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Именно так заявил собравшимся жителям станицы Кирпильской в зале ДК вечером 9 июля 2019 года и.о. главы района Алексей Гедзь: - По вашей просьбе мы вчера до 23:30 работали здесь. Я официально докладываю вам: лично разбирался вместе с начальником районного отдела полиции в каждой ситуации по тем данным, которые были получены ночью. Были осмотрены места проживания наёмных рабочих. Никакие факты, подтверждающие, что их насильно удерживают, не подтвердились, - уточнил Алексей Гедзь. - Мы ночью сидели вместе с мамой парня, который помог Игорю уехать. Парень стал практически героем, который вырвался откуда-то, почти сбежал от тех, кто его якобы удерживал. Ребята порядочные (тоже с ними общался лично) прочувствовали, прониклись ситуацией. Также мы общались с продавцом того магазина, куда заходил Игорь. На фоне эмоций сложилась версия, которая сейчас раскручивается в соцсетях. Да, обратился Игорь за помощью к местным подросткам. Да, пришёл в магазин. Да, проезжала в это время машина с лицами цыганской национальности. Но в этот рассказ не вплетались деньги, которые дали парню те, у кого он работал. Мы проверили ферму и те основания, по которым привлекаются люди для наёмного труда. Да, там находятся люди, у которых нет регистрации, и те, к которым у полиции возникли вопросы. Но это совсем другая история - совсем не та, которая всколыхнула сегодня Кирпильскую. Вчера мы сидели на фоне какой-то озлобленности: люди выкрикивали из зала, что и работники администрации, и представители полиции приехали для галочки. Абсолютно непонятна природа этой раскачки. Кстати, в некоторых усть-лабинских аккаунтах в Инстаграм в комментариях к постам высказывались предположения, что ситуация специально накручивается и непонятно, кому это нужно и почему именно нынешнему руководству района задают подобные вопросы. Кому нужна эта информационная битва? Получается, что обывателей используют в качестве пешек в собственных интересах? Возникают вопросы и к администраторам аккаунтов, которые не пресекают явно агрессивные обсуждения по теме межнациональных отношений.
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