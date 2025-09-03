Власти Новороссийска заявили, что очередные перебои с водой произошли из-за атак беспилотников и сбоев сотовой связи

В Новороссийске проблемы с водой связали с атакой БПЛА и отсутствием интернета

Предыстория. 19 августа «Водоканал» Новороссийска сообщил, что в Южном районе города отсутствует водоснабжение верхних этажей и МКД старого фонда. Проблема была связана с большим водоразбором.

3 сентября «Водоканал» Новороссийска сообщил, что в Южном районе города снова произошли неполадки с подачей воды в квартиры. На этот раз коммунальное предприятие заявило, что проблема связана с угрозой атаки БПЛА и сбоем сотовой связи, которые повлекли за собой нарушение работы оборудования.