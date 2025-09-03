Власти Новороссийска заявили, что очередные перебои с водой произошли из-за атак беспилотников и сбоев сотовой связи
В Новороссийске проблемы с водой связали с атакой БПЛА и отсутствием интернета
Предыстория. 19 августа «Водоканал» Новороссийска сообщил, что в Южном районе города отсутствует водоснабжение верхних этажей и МКД старого фонда. Проблема была связана с большим водоразбором.
3 сентября «Водоканал» Новороссийска сообщил, что в Южном районе города снова произошли неполадки с подачей воды в квартиры. На этот раз коммунальное предприятие заявило, что проблема связана с угрозой атаки БПЛА и сбоем сотовой связи, которые повлекли за собой нарушение работы оборудования.
«В результате чего время утренней подачи было сокращено. Приносим свои извинения за временные неудобства. Вечерняя подача будет осуществляться в штатном режиме», — заявили в «Водоканале».
Новороссийцы удивились такому объяснению. Приводим некоторые комментарии:
- «Это шедевр!!!»
- «Я несколько раз прочитала, чтоб понять вообще логику этого сообщения и связь «Водоканала» и сотовой связи. У меня глаза на лоб лезут».
- «А как раньше было? И вода стабильнее была, и сотовых не было. Не развитие инфраструктуры, а полная деградация руководства».
- «Вот это 21 век!!! Подача воды зависит от интернета!!! Это уже просто смех».
- «А какая вообще связь? И когда уже круглосуточно вода будет? Мы хотим жить как все нормальные люди».
Напомним, 2 сентября в 23:19 мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки беспилотников.
Как писали Юга.ру, около 8 тыс. жителей Ростовской области остались без воды после пожара на нефтезаводе.
