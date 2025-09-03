Власти Новороссийска заявили, что очередные перебои с водой произошли из-за атак беспилотников и сбоев сотовой связи

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В Новороссийске проблемы с водой связали с атакой БПЛА и отсутствием интернета

Предыстория. 19 августа «Водоканал» Новороссийска сообщил, что в Южном районе города отсутствует водоснабжение верхних этажей и МКД старого фонда. Проблема была связана с большим водоразбором.

3 сентября «Водоканал» Новороссийска сообщил, что в Южном районе города снова произошли неполадки с подачей воды в квартиры. На этот раз коммунальное предприятие заявило, что проблема связана с угрозой атаки БПЛА и сбоем сотовой связи, которые повлекли за собой нарушение работы оборудования.

Жители Сочи пожаловались на массовые отключения воды:

«В результате чего время утренней подачи было сокращено. Приносим свои извинения за временные неудобства. Вечерняя подача будет осуществляться в штатном режиме», — заявили в «Водоканале».

Новороссийцы удивились такому объяснению. Приводим некоторые комментарии:

  • «Это шедевр!!!»
  • «Я несколько раз прочитала, чтоб понять вообще логику этого сообщения и связь «Водоканала» и сотовой связи. У меня глаза на лоб лезут». 
  • «А как раньше было? И вода стабильнее была, и сотовых не было. Не развитие инфраструктуры, а полная деградация руководства».
  • «Вот это 21 век!!! Подача воды зависит от интернета!!! Это уже просто смех».
  • «А какая вообще связь? И когда уже круглосуточно вода будет? Мы хотим жить как все нормальные люди».

Напомним, 2 сентября в 23:19 мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки беспилотников.

Как писали Юга.ру, около 8 тыс. жителей Ростовской области остались без воды после пожара на нефтезаводе.

Водоснабжение ЖКХ Интернет Мобильная связь Новороссийск СВО Связь Технологии

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодарском крае 7 сентября впервые за семь лет пройдет полное лунное затмение. Когда его лучше наблюдать?
Власти Новороссийска заявили, что очередные перебои с водой произошли из-за атак беспилотников и сбоев сотовой связи
В Сочи отменили проект планировки курорта «Турьев Хутор». Застройщик нанес ущерб нацпарку на несколько млрд рублей
23 поезда южных направлений задерживаются после атаки БПЛА в Ростовской области
Пивная империя. Вышел трейлер сериала «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков»
Осенняя хандра или депрессия? В Краснодаре расскажут, как отличить временную грусть от тяжелой болезни

Лента новостей

Театральная студия, зал самбо и издательский центр
Вчера, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета
Вчера, 12:35
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета
Духовность вместо прав человека
29 августа, 16:00
Духовность вместо прав человека
Как меняется гуманитарное образование в российских школах

Реклама на сайте