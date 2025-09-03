23 поезда южных направлений задерживаются после атаки БПЛА в Ростовской области

3 сентября пресс-служба РЖД сообщила, что ночью после падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь — Лихая) пропало напряжение в контактной сети. Никто не пострадал. 

Железнодорожники быстро восстановили электроснабжение. Но в связи с происшествием в Ростовской области задерживаются 23 поезда.

С опозданием до 4,5 часов следуют составы:

  • № 155 Анапа — Москва;
  • № 479 Сухум — Санкт-Петербург;
  • № 113 Краснодар — Москва;
  • № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург;
  • № 11 Анапа — Москва;
  • № 143 Кисловодск — Москва;
  • № 125 Новороссийск — Москва;
  • № 557 Имеретинский Курорт — Москва;
  • № 203 Анапа — Томск;
  • № 225 Адлер — Мурманск;
  • № 459 Адлер — Тамбов;
  • № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
  • № 277 Анапа — Санкт-Петербург;
  • № 99 Адлер — Санкт-Петербург;
  • № 568 Москва — Анапа;
  • № 136 Санкт-Петербург — Махачкала;
  • № 30 Москва — Новороссийск;
  • № 102 Москва — Адлер;
  • № 144 Москва — Кисловодск;
  • № 234 Москва — Новороссийск;
  • № 114 Москва — Краснодар;
  • № 20 Москва — Ростов-на-Дону;
  • № 480 Москва — Сухум.

