23 поезда южных направлений задерживаются после атаки БПЛА в Ростовской области

3 сентября пресс-служба РЖД сообщила, что ночью после падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь — Лихая) пропало напряжение в контактной сети. Никто не пострадал.



Железнодорожники быстро восстановили электроснабжение. Но в связи с происшествием в Ростовской области задерживаются 23 поезда.