Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iKCU
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс». Она будет действовать до 30 ноября 2025 года включительно

Теперь каждый новый бизнес-клиент Уралсиба, открывший расчетный счет в российских и белорусских рублях, получит три месяца льготного обслуживания в подарок, включая:

  • бесплатное открытие счета в российских и белорусских рублях;
  • бесплатное ведение счета (при ежемесячных операциях);
  • переводы в Беларусь в российских и белорусских рублях — 100 рублей РФ за перевод.

Читайте также:

Также для всех бизнес-клиентов, работающих по ВЭД, предусмотрены:

  • бесплатная постановка на учет контракта или кредитного договора в день представления документов;
  • поддержка банка от экспертизы контракта до подбора маршрутизации перевода;
  • сопровождение сделки клиента валютным контролером от заключения до исполнения;
  • поиск и проверка иностранного контрагента и таможенно-логистические услуги (дополнительно на индивидуальных условиях).

Поучаствовать в акции могут новые бизнес-клиенты Уралсиба (юрлица и ИП), открывшие расчетный счет в период ее проведения с подключением специальных тарифов.

Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно. Узнать подробности можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

Как писали Юга.ру, Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Акции Банки Беларусь Бизнес-сообщество Деньги Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре откроется событийная площадка на Обрывной. Первым мероприятием станет гастрофестиваль
Ученые придумали новый способ борьбы с медузами в Азовском море. Больше всего от них страдают пляжи Темрюкского района
Кубанский производитель алкоголя хочет запатентовать марки «Ленин» и «Сталин» — СМИ
Нефтяное пятно в Черном море увеличилось до 350 кв. километров и движется в сторону Крыма
Под Майкопом снова пройдет фестиваль адыгейского сыра. В прошлом году его посетили 50 тыс. человек
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета

Лента новостей

Театральная студия, зал самбо и издательский центр
Сегодня, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета
Сегодня, 12:35
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета
Духовность вместо прав человека
29 августа, 16:00
Духовность вместо прав человека
Как меняется гуманитарное образование в российских школах

Реклама на сайте