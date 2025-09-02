Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс». Она будет действовать до 30 ноября 2025 года включительно
Теперь каждый новый бизнес-клиент Уралсиба, открывший расчетный счет в российских и белорусских рублях, получит три месяца льготного обслуживания в подарок, включая:
- бесплатное открытие счета в российских и белорусских рублях;
- бесплатное ведение счета (при ежемесячных операциях);
- переводы в Беларусь в российских и белорусских рублях — 100 рублей РФ за перевод.
Читайте также:
Также для всех бизнес-клиентов, работающих по ВЭД, предусмотрены:
- бесплатная постановка на учет контракта или кредитного договора в день представления документов;
- поддержка банка от экспертизы контракта до подбора маршрутизации перевода;
- сопровождение сделки клиента валютным контролером от заключения до исполнения;
- поиск и проверка иностранного контрагента и таможенно-логистические услуги (дополнительно на индивидуальных условиях).
Поучаствовать в акции могут новые бизнес-клиенты Уралсиба (юрлица и ИП), открывшие расчетный счет в период ее проведения с подключением специальных тарифов.
Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно. Узнать подробности можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.
Как писали Юга.ру, Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)