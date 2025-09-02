Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс». Она будет действовать до 30 ноября 2025 года включительно

Теперь каждый новый бизнес-клиент Уралсиба, открывший расчетный счет в российских и белорусских рублях, получит три месяца льготного обслуживания в подарок, включая: бесплатное открытие счета в российских и белорусских рублях;

бесплатное ведение счета (при ежемесячных операциях);

переводы в Беларусь в российских и белорусских рублях — 100 рублей РФ за перевод.

Также для всех бизнес-клиентов, работающих по ВЭД, предусмотрены: бесплатная постановка на учет контракта или кредитного договора в день представления документов;

поддержка банка от экспертизы контракта до подбора маршрутизации перевода;

сопровождение сделки клиента валютным контролером от заключения до исполнения;

поиск и проверка иностранного контрагента и таможенно-логистические услуги (дополнительно на индивидуальных условиях). Поучаствовать в акции могут новые бизнес-клиенты Уралсиба (юрлица и ИП), открывшие расчетный счет в период ее проведения с подключением специальных тарифов.

Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно. Узнать подробности можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.