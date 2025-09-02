Производитель вина из Краснодарского края займется выпуском мороженого

2 сентября «Коммерсантъ» сообщил , что производитель вина ПАО «Абрау-Дюрсо» вместе с владельцем бренда «Коровка из Кореновки» ГК «Ренна» начнет выпускать мороженое. На рынок поступит 80 тыс. порций эскимо в бельгийском шоколаде со вкусом игристого вина. Журналисты узнали, что в случае успеха компания может расширить ассортимент. Реализовывать продукцию планируют по всей России, а также в фирменных магазинах «Абрау-Дюрсо» в центральных и южных регионах.

«Поскольку «Абрау-Дюрсо» уже занимает лидирующую позицию на рынке игристого вина по продажам и производству, быстрый рост с таких высоких значений непрост. Поэтому сейчас за счет эксплуатации своего основного бренда компания пытается зарабатывать в новых нишах. К тому же сам рынок игристого уже не переживает такого взрывного роста, как ранее», — рассказал руководитель WineRetail Александр Ставцев СМИ.

Также гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов отметил, что из-за снижения продаж традиционного мороженого его производители стали искать новые способы стимулирования спроса.



По данным аналитической компании «Нильсен», в январе-июне 2025 года продажи мороженого по стране снизились на 4,5%. Рост на 7,2% год к году показал только фруктовый лед. Согласно подсчетам аналитиков «Союзмолока», в первой половине 2025 года производство мороженого сократилось на 4,9% — до 332,3 тыс. тонн.