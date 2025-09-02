В центре Краснодара 20 улиц на два дня останутся без горячей воды

В Краснодаре отключат горячую воду из-за ремонтных работ. Расказываем, где

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что с 13:00 2 сентября до 00:00 4 сентября в центре Краснодара отключат горячую воду. Власти заявили, что это связано ремонтными работами.

Ресурса не будет по адресам: Северная, 275/1, 279, 408, 410;

Седина, 110, 138, 159, 165, 168/1, 170, 175, 177;

Янковского, 75, 77, 88, 137, 149, 151, 155а, 157;

Головатого/Красноармейская, 302/129, 317/131;

Красноармейская/ Головатого, 129/302;

Красноармейская, 75, 100, 112, 113, 114, 116/2, 136, 140;

Коммунаров, 173;

Красная, 87/89, 89, 89/3, 91, 93, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 113, 118, 120, 122, 124, 127, 129, 152, 154, 156, 158, 160;

Кузнечная, 6, 47;

Рашпилевская, 90, 92, 100, 104, 106, 110, 125, 127, 137, 147, 157;

Октябрьская, 170, 179, 181/2;

Головатого, 294, 306, 313, 317, 359;

Буденного, 129, 143, 161, 182;

Базовская, 69, 87, 87/1, 89;

Горького, 173;

Длинная, 120, 181, 192;

Леваневского, 79, 81, 82, 91;

Пашковская, 83, 131, 139, 146;

Садовая, 17, 23;

Театральная площадь, 2;

Калинина, 331, 333, 339, 339/3, 341.