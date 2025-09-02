В центре Краснодара 20 улиц на два дня останутся без горячей воды
В Краснодаре отключат горячую воду из-за ремонтных работ. Расказываем, где
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что с 13:00 2 сентября до 00:00 4 сентября в центре Краснодара отключат горячую воду. Власти заявили, что это связано ремонтными работами.
Ресурса не будет по адресам:
- Северная, 275/1, 279, 408, 410;
- Седина, 110, 138, 159, 165, 168/1, 170, 175, 177;
- Янковского, 75, 77, 88, 137, 149, 151, 155а, 157;
- Головатого/Красноармейская, 302/129, 317/131;
- Красноармейская/ Головатого, 129/302;
- Красноармейская, 75, 100, 112, 113, 114, 116/2, 136, 140;
- Коммунаров, 173;
- Красная, 87/89, 89, 89/3, 91, 93, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 113, 118, 120, 122, 124, 127, 129, 152, 154, 156, 158, 160;
- Кузнечная, 6, 47;
- Рашпилевская, 90, 92, 100, 104, 106, 110, 125, 127, 137, 147, 157;
- Октябрьская, 170, 179, 181/2;
- Головатого, 294, 306, 313, 317, 359;
- Буденного, 129, 143, 161, 182;
- Базовская, 69, 87, 87/1, 89;
- Горького, 173;
- Длинная, 120, 181, 192;
- Леваневского, 79, 81, 82, 91;
- Пашковская, 83, 131, 139, 146;
- Садовая, 17, 23;
- Театральная площадь, 2;
- Калинина, 331, 333, 339, 339/3, 341.
